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Thời sự

Đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 thành thương hiệu văn hóa quốc gia

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, TTXVN)

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, lấy nhân dân làm trung tâm, tăng trải nghiệm văn hóa trong cộng đồng và từng bước hình thành một thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa trong nước, quốc tế.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22-9-2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11”.

Theo đó, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cần bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu và tạo được dấu ấn mới trong tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô quốc gia. Các hoạt động phải góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước.

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Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ các hoạt động văn hóa trong hội trường sang không gian công cộng. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức, hạn chế cách làm mang tính hành chính, hình thức; chuyển mạnh từ các hoạt động trong hội trường sang không gian công cộng như quảng trường, phố đi bộ, bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, công viên, nhà văn hóa cộng đồng...

Nhân dân, cộng đồng, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ được xác định vừa là chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là đối tượng trực tiếp thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cũng được yêu cầu đẩy mạnh, gắn hoạt động văn hóa với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số. Hiệu quả hưởng thụ văn hóa của nhân dân và sức lan tỏa trong xã hội sẽ là những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu kết hợp nguồn lực ngân sách với huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp, thực hành tiết kiệm, bảo đảm an toàn và tránh phô trương, lãng phí.

Mục tiêu được đặt ra là mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa, mỗi địa phương có một dấu ấn riêng, qua đó từng bước xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11” thành thương hiệu văn hóa quốc gia.

Để chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 - năm đầu tiên triển khai kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, kèm bộ nhận diện thống nhất gồm logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông.

Kế hoạch phải xác định rõ chủ đề, quy mô, địa điểm và những hoạt động trọng tâm, bảo đảm ngắn gọn, có điểm nhấn, tránh dàn trải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-10-2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được giao hướng dẫn thống nhất các tiêu chí tổ chức hoạt động tại địa phương; phối hợp xây dựng các chương trình trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống gắn với sản phẩm và tuyến, điểm du lịch.

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Các chương trình trải nghiệm văn hóa, di sản được khuyến khích tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam hàng năm. Ảnh: Phương Vi

Một trong những định hướng đáng chú ý là lựa chọn các sản phẩm văn hóa đặc sắc có khả năng trở thành sản phẩm thương hiệu thường niên, thuộc các lĩnh vực như di sản, nghệ thuật, văn học, điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, thiết kế và thủ công mỹ nghệ để quảng bá trong dịp này.

Đối với các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ kế hoạch chung để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp điều kiện thực tế và đặc trưng văn hóa địa phương.

Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá trong Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với xúc tiến và kích cầu du lịch. Các hoạt động có thể được tổ chức tại bảo tàng, thư viện, di tích, không gian công cộng, cơ sở giáo dục và các điểm du lịch.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ được tổ chức trong nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức các hoạt động tại một số địa bàn phù hợp, gắn với ngoại giao văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bộ Ngoại giao được đề nghị chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hoạt động quảng bá di sản, văn hóa dân tộc đến cộng đồng quốc tế và kiều bào trong tháng 11 hằng năm.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo được đề nghị chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản, đưa trò chơi dân gian và thực hành di sản văn hóa vào trường học trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí được đề nghị tăng cường sản xuất phóng sự, chương trình chuyên đề; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động các cuộc thi sáng tạo nội dung về văn hóa dân tộc, qua đó thu hút sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

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