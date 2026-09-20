Bộ Nội vụ đề xuất Ngày Văn hóa Việt Nam nghỉ 1 ngày, không hoán đổi

(GLO)- Tiếp thu thêm góp ý, Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào đúng ngày 24-11, không hoán đổi ngày làm việc.

Theo Tờ trình bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý và rà soát yêu cầu thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ đúng 1 ngày vào thứ ba, ngày 24-11, không hoán đổi thêm ngày làm việc.

Trước đó, khi lấy ý kiến 13 bộ, ngành liên quan, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương. Ảnh: Internet

Cụ thể, ở phương án 1, người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba 24-11 và hoán đổi ngày làm việc thứ hai 23-11 sang thứ bảy 28-11. Theo đó, công chức, viên chức có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ bảy 21-11 đến hết thứ ba 24-11 và làm bù vào thứ bảy 28-11.

Ở phương án 2, Bộ Nội vụ nêu rõ, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24-11, không hoán đổi ngày làm việc.

Sau khi tổng hợp các ý kiến, đa số các bộ ngành đều đồng tình chọn phương án 1 ngày.

Bộ Nội vụ đã trình phương án nghỉ 4 ngày.

Tuy nhiên, qua quá trình lấy ý kiến và tiếp tục rà soát, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án chỉ nghỉ 1 ngày vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, không thực hiện hoán đổi. Cách bố trí này không làm phát sinh việc điều chỉnh ngày làm việc của cơ quan, đơn vị, đồng thời vẫn bảo đảm quyền nghỉ hưởng nguyên lương và mục tiêu, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Bộ Nội vụ, một trong những yếu tố được cân nhắc là thời điểm cuối tháng 11, khi các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; nhiều doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo.

Việc nghỉ đúng ngày 24-11, không hoán đổi ngày làm việc, góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn này.

Vì vậy, phương án nghỉ 1 ngày hướng tới bảo đảm hài hòa giữa việc tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa với yêu cầu duy trì hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Các nội dung đề xuất về nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV không thay đổi.