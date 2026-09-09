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Khai giảng lớp dạy nghề may công nghiệp tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 9-9, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Tây) đã diễn ra Lễ khai giảng lớp nghề may công nghiệp cho 33 học viên.

Lớp do Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai tổ chức.

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Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: D.L

Lớp đào tạo trình độ sơ cấp bậc 1, dành cho những người cai nghiện bắt buộc chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không còn phù hợp, có nhu cầu học nghề.

Trong thời gian 3 tháng (từ ngày 9-9 đến 9-12), các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng như: thực hiện an toàn lao động, vận hành thiết bị may công nghiệp; thực hiện các đường may cơ bản đến may quần âu, áo sơ mi và thực tập tại xưởng.

Đây là lớp nghề may công nghiệp thứ hai được tổ chức trong năm 2026 tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 10-2, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức lớp nghề may công nghiệp thứ nhất cho 35 học viên.

Việc duy trì đào tạo nghề tại cơ sở góp phần giúp học viên có thêm kỹ năng nghề, từng bước hình thành tác phong lao động và chuẩn bị điều kiện cần thiết để tìm việc làm, ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện.

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