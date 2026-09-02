(GLO)- Theo quy định hiện hành, người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 được trả ít nhất 300% tiền lương làm thêm giờ, chưa kể tiền lương của ngày lễ nếu người lao động hưởng lương ngày.

Vì vậy, nếu tính cả khoản lương được hưởng cho ngày nghỉ lễ, tổng mức nhận được có thể ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Đi làm ngày Quốc khánh 2-9, người lao động được nhận ít nhất 400% lương. Ảnh minh họa: Bá Bính

Năm 2026, theo phương án được Bộ Nội vụ thông báo, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Quốc khánh trong 5 ngày liên tục, từ 29-8 đến hết 2-9; trong đó ngày nghỉ lễ theo quy định là 1 và 2-9, còn các ngày khác là ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ do hoán đổi.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, ngày nghỉ lễ Quốc khánh gồm 2-9 và một ngày liền kề trước hoặc sau, do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định.

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, nếu làm việc vào ngày nghỉ lễ, người lao động được trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người hưởng lương ngày. Như vậy, đi làm ban ngày đúng ngày 2-9, nếu đây là ngày nghỉ lễ của người lao động, mức hưởng tối thiểu là 400% tiền lương ngày bình thường khi tính cả tiền lương ngày lễ.

Ví dụ, nếu tiền lương của một ngày làm việc bình thường là 500.000 đồng, người lao động làm đủ một ngày vào 2-9 có thể được tính tối thiểu 2 triệu đồng, gồm 1,5 triệu đồng tiền làm thêm ngày lễ và 500.000 đồng tiền lương ngày lễ.

Nếu làm việc vào ban đêm trong ngày lễ, ngoài mức 300% tiền lương làm thêm, người lao động còn được hưởng các khoản tiền làm việc ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định. Theo cách tính được các cơ quan báo chí dẫn chiếu từ Điều 98 Bộ luật Lao động, tổng mức có thể lên tới 490% tiền lương ngày bình thường, nếu tính cả tiền lương ngày lễ.

Mức 400% áp dụng khi người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ; nếu làm vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày được bố trí làm việc bù thì cách tính tiền lương có thể khác.