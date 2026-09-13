Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi nào phải quay lại làm việc?

(GLO)- Việc buộc một người đã nghỉ theo chính sách sắp xếp, tinh gọn bộ máy trở lại công tác chỉ có thể đặt ra khi quyết định nghỉ hưu trước đó được ban hành không đúng thẩm quyền, không đúng quy trình hoặc không đúng điều kiện theo quy định.

Vấn đề này được chú ý sau vụ 11 cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã nghỉ hưu trước tuổi nhưng sau đó được yêu cầu quay lại làm việc. Theo thông tin được báo chí đăng tải, các trường hợp này đã nghỉ khoảng 7 tháng, nhưng quyết định nghỉ hưu được ban hành khi chưa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt theo thẩm quyền.

UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) nơi ra quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho nhiều cán bộ. Ảnh nguồn Báo Đại biểu Nhân dân

Theo quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy, người thuộc diện áp dụng phải đáp ứng các điều kiện về đối tượng, tuổi đời, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và phải được cấp có thẩm quyền quyết định. Nghị định 178/2024/NĐ-CP sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Vì vậy, nếu cơ quan cấp dưới tự ban hành quyết định cho nghỉ hưu khi chưa có sự phê duyệt hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quyết định đó có thể phải được xem xét lại. Trường hợp quyết định nghỉ hưu bị xác định không đúng quy định thì người đã nghỉ có thể được yêu cầu trở lại làm việc để khắc phục việc giải quyết chế độ chưa đúng.

Bộ Nội vụ cũng đã hướng dẫn cụ thể về cách tính chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Trường hợp quyết định nghỉ hưu bị xác định không đúng quy định thì người đã nghỉ có thể được yêu cầu trở lại làm việc. Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Do đó, người đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng trình tự và đã hưởng chế độ theo quy định thì không có quy định chung buộc họ phải quay lại làm việc chỉ vì cơ quan nhà nước rà soát việc thực hiện chính sách.

Trong trường hợp phát hiện chi trả sai chế độ, việc xử lý cũng phải căn cứ vào nguyên nhân, tính chất sai phạm và quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không thể đồng nhất việc thu hồi khoản tiền đã chi sai với việc đương nhiên buộc tất cả người đã nghỉ phải trở lại công tác.

Có thể khái quát những trường hợp có nguy cơ phải xem xét lại việc nghỉ hưu trước tuổi gồm: Không thuộc đối tượng được áp dụng chính sách nhưng vẫn được giải quyết nghỉ; không đáp ứng điều kiện về tuổi, thời gian đóng BHXH hoặc các điều kiện khác nhưng vẫn được cho nghỉ theo chính sách; quyết định nghỉ hưu được ban hành không đúng thẩm quyền hoặc chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, như trường hợp 11 cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An; hồ sơ, trình tự giải quyết chính sách có sai sót dẫn đến quyết định nghỉ hưu không đúng quy định.

Một vấn đề khác cũng dễ gây nhầm lẫn là người đã nghỉ theo chính sách sau đó muốn tiếp tục làm việc. Bộ Nội vụ từng hướng dẫn rằng người đã hưởng chính sách có thể tham gia tuyển dụng hoặc làm việc theo các hình thức phù hợp nếu đáp ứng điều kiện. Điều này không đồng nghĩa với việc bị buộc quay lại vị trí cũ như 11 trường hợp ở Nghệ An.