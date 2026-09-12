Quy định mới về mức phụ cấp ưu đãi nghề với nhân viên y tế

Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, với mức hưởng từ 30% đến 80% tùy vị trí, công việc và địa bàn.

Nghị định số 350/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế vừa được Chính phủ ban hành ngày 9/9. Đối tượng áp dụng gồm viên chức, người lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế; nhân viên y tế tại trạm y tế xã, phường, đặc khu; nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập và người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.

Theo quy định, phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Phụ cấp được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế từ 30-80% (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Nghị định quy định 7 nhóm mức phụ cấp từ 30% đến 80%. Trong đó, mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn thường xuyên, trực tiếp thực hiện các công việc như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu; giải phẫu bệnh.

Mức này cũng áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới, hải đảo và xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Mức 70% áp dụng đối với một số công việc có tính chất đặc thù như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh…

Trong khi đó, mức thấp nhất 30% được áp dụng đối với viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số; nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập và viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế.

Đối với người lao động hợp đồng được xếp lương theo bảng lương của viên chức do Nhà nước quy định và được phân công trực tiếp làm các công việc thuộc các nhóm nêu trên, mức phụ cấp được hưởng tương ứng với công việc được phân công. Các trường hợp lao động hợp đồng còn lại thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Nghị định cũng quy định, nếu một viên chức hoặc người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 9/9/2026. Các mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1/1/2026.

Theo Luân Dũng (TPO)