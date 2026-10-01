Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Nghỉ thai sản có còn là "rào cản" khi xét thi đua, khen thưởng từ 1-10?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VOV, Sức khỏe và Đời sống)

(GLO)- Từ ngày 1-10-2026, thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định pháp luật được tính là thời gian công tác khi xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 368/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, thay thế Nghị định số 152/2025/NĐ-CP.

che-do-thai-san.jpg
Quy định mới xác định rõ nguyên tắc tính thời gian nghỉ thai sản vào thời gian công tác, bảo đảm việc xét thi đua, khen thưởng dựa trên tiêu chuẩn, thành tích thực tế thay vì bất lợi do thực hiện chế độ thai sản. Ảnh: Internet

Theo quy định mới, thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động nghỉ thai sản không bị xem là gián đoạn thời gian công tác khi xem xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trước đây, trong thực tế tại một số cơ quan, đơn vị, việc nghỉ thai sản kéo dài có thể khiến lao động nữ gặp khó khăn khi đánh giá thành tích do thời gian trực tiếp làm việc ít hơn so với các cá nhân khác. Quy định mới đã xác định rõ nguyên tắc tính thời gian nghỉ thai sản vào thời gian công tác, bảo đảm việc xét thi đua, khen thưởng dựa trên tiêu chuẩn, thành tích thực tế thay vì bất lợi do thực hiện chế độ thai sản.

Bên cạnh quy định về nghỉ thai sản, Nghị định 368/2026/NĐ-CP cũng quy định việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được; không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng ở mức thấp hơn mới được xem xét khen thưởng ở mức cao hơn.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, việc xét khen thưởng được ưu tiên lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên theo quy định. Ngoài ra, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý cũng có quy định riêng nhằm bảo đảm phù hợp với chính sách bình đẳng giới.

Nghị định 368/2026/NĐ-CP đồng thời quy định thêm nhiều nội dung về nguyên tắc xét danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, quỹ thi đua - khen thưởng và mức tiền thưởng. Trong đó, việc xét tặng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thành tích, đúng đối tượng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Lao động - Việc làm

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

Lao động - Việc làm

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Vì sao tài xế Grab kêu gọi tắt app?

Vì sao tài xế Grab kêu gọi tắt app?

Lao động - Việc làm

(GLO)- Nhiều tài xế Grab tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh kêu gọi tắt ứng dụng, không nhận chuyến trong 2 ngày 12 và 13-9, cho rằng giá cước thấp trong khi các khoản phí, chiết khấu và chi phí vận hành khiến thu nhập thực nhận giảm.

Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

Lao động - Việc làm

(GLO)- Khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất cho thấy, có tới 57% doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và dữ liệu. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin.

null