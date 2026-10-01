Nghỉ thai sản có còn là "rào cản" khi xét thi đua, khen thưởng từ 1-10?

(GLO)- Từ ngày 1-10-2026, thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định pháp luật được tính là thời gian công tác khi xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 368/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, thay thế Nghị định số 152/2025/NĐ-CP.

Quy định mới xác định rõ nguyên tắc tính thời gian nghỉ thai sản vào thời gian công tác, bảo đảm việc xét thi đua, khen thưởng dựa trên tiêu chuẩn, thành tích thực tế thay vì bất lợi do thực hiện chế độ thai sản. Ảnh: Internet

Theo quy định mới, thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động nghỉ thai sản không bị xem là gián đoạn thời gian công tác khi xem xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trước đây, trong thực tế tại một số cơ quan, đơn vị, việc nghỉ thai sản kéo dài có thể khiến lao động nữ gặp khó khăn khi đánh giá thành tích do thời gian trực tiếp làm việc ít hơn so với các cá nhân khác. Quy định mới đã xác định rõ nguyên tắc tính thời gian nghỉ thai sản vào thời gian công tác, bảo đảm việc xét thi đua, khen thưởng dựa trên tiêu chuẩn, thành tích thực tế thay vì bất lợi do thực hiện chế độ thai sản.

Bên cạnh quy định về nghỉ thai sản, Nghị định 368/2026/NĐ-CP cũng quy định việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được; không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng ở mức thấp hơn mới được xem xét khen thưởng ở mức cao hơn.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, việc xét khen thưởng được ưu tiên lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên theo quy định. Ngoài ra, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý cũng có quy định riêng nhằm bảo đảm phù hợp với chính sách bình đẳng giới.

Nghị định 368/2026/NĐ-CP đồng thời quy định thêm nhiều nội dung về nguyên tắc xét danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, quỹ thi đua - khen thưởng và mức tiền thưởng. Trong đó, việc xét tặng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thành tích, đúng đối tượng.