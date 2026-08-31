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Chậm trả lương có thể bị phạt 100 triệu đồng và phải trả lãi

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Vietnamnet)

(GLO)- Từ ngày 10-9-2026, Nghị định 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực, quy định mức xử phạt mới đối với người sử dụng lao động vi phạm các quy định về tiền lương.

Trong đó, hành vi trả lương không đúng hạn hoặc không trả, trả không đủ tiền lương theo thỏa thuận có thể bị phạt đến 50 triệu đồng đối với cá nhân; trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng.

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Người sử dụng lao động còn phải trả đủ tiền lương và khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu. Ảnh internet

Cụ thể, theo Điều 23 Nghị định 283, mức phạt đối với hành vi trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ tiền lương được xác định theo số lượng người lao động bị vi phạm: từ 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1 đến 10 người; 10-20 triệu đồng đối với 11 đến 50 người; 20-30 triệu đồng đối với 51 đến 100 người; 30-40 triệu đồng đối với 101 đến 300 người và 40-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên. Do mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, doanh nghiệp có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng.

Không chỉ bị xử phạt, người sử dụng lao động còn phải trả đủ tiền lương và khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu. Khoản lãi này được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Về thời hạn trả lương, Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động phải trả lương đúng kỳ hạn đã thỏa thuận. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, dù đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn không thể trả đúng hạn, thời gian chậm trả không được quá 30 ngày; nếu trả chậm từ 15 ngày trở lên, người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng tiền lãi của số tiền trả chậm, tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương.

Nghị định 283/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15-7-2026 và có hiệu lực từ ngày 10-9-2026, thay thế Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Với các hành vi vi phạm xảy ra và kết thúc trước ngày 10-9-2026, việc xử lý được thực hiện theo quy định có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi.

Ngoài quy định về tiền lương, Nghị định 283 còn quy định xử phạt nhiều hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc ban hành nghị định mới nhằm tăng tính răn đe, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quan hệ lao động.

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