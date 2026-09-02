Giáo viên ký hợp đồng 9 tháng có được hưởng lương 3 tháng hè?

(GLO)- Nhiều giáo viên hợp đồng chỉ được ký hợp đồng trong 9 tháng của năm học nên lo ngại không có thu nhập trong 3 tháng hè. Vụ việc 55 giáo viên tại Đà Nẵng mới đây cho thấy vấn đề này tiếp tục gây nhiều băn khoăn khi bước vào năm học 2026-2027.

Cụ thể, sau khi Trường phổ thông Hermann Gmeiner sáp nhập vào Trường tiểu học, THCS và THPT Ngũ Hành Sơn, 55 giáo viên lo lắng khi được thông báo ký hợp đồng 9 tháng, đồng nghĩa có thể không được hưởng lương trong 3 tháng hè.

Theo quy định hiện hành, việc giáo viên hợp đồng có được hưởng lương trong 3 tháng hè hay không trước hết phụ thuộc vào thời hạn và nội dung hợp đồng lao động được ký với đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: AI

Theo phản ánh, tại buổi làm việc ngày 17-8, giáo viên được thông tin sẽ ký hợp đồng 12 tháng, được phiên lương theo số năm công tác và hưởng các phụ cấp theo quy định. Tuy nhiên, sau đó, phương án được đưa ra là ký hợp đồng 9 tháng, từ ngày 1-9-2026 đến 31-5-2027.

Điều này khiến giáo viên lo ngại sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 5-2027, họ sẽ không được hưởng lương trong 3 tháng hè, đồng thời chưa rõ có tiếp tục được ký hợp đồng khi năm học mới bắt đầu hay không.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, Nghị định số 235/2026/NĐ-CP không quy định thời hạn cụ thể đối với trường hợp hợp đồng thực hiện công việc thuộc danh mục vị trí việc làm viên chức.

Tuy nhiên, theo công văn của Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, ngân sách thành phố hiện chỉ bố trí kinh phí hợp đồng giáo viên 9 tháng trong năm học. Số lượng hợp đồng có thể thay đổi theo biên chế được giao và quy mô học sinh từng năm.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết sẽ kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên Trường phổ thông Hermann Gmeiner sau sáp nhập, nhằm giúp người lao động ổn định công việc và yên tâm công tác.

Trước đó, vào năm 2025, tại Thanh Hóa, hàng nghìn giáo viên từng kiến nghị được ký hợp đồng đủ 12 tháng thay vì 9 tháng, bởi hợp đồng kết thúc vào ngày 31-5 đồng nghĩa giáo viên không được ký và hưởng thu nhập trong 3 tháng hè.

Theo quy định hiện hành, việc giáo viên hợp đồng có được hưởng lương trong 3 tháng hè hay không trước hết phụ thuộc vào thời hạn và nội dung hợp đồng lao động được ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ ngày 1-7-2026, Nghị định số 235/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực.

Nghị định này quy định về hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ thực hiện công việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáng chú ý, người làm việc theo chế độ hợp đồng theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP không thuộc biên chế viên chức. Tiền lương và các khoản phụ cấp của người lao động được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.

Do đó, nếu giáo viên ký hợp đồng có thời hạn 9 tháng, chẳng hạn từ ngày 1-9-2026 đến hết 31-5-2027, thì khi hợp đồng kết thúc vào ngày 31-5; về nguyên tắc người lao động không còn thời gian thực hiện hợp đồng trong tháng 6, 7 và 8. Vì vậy, không thể mặc nhiên hưởng tiền lương của 3 tháng hè như giáo viên có quan hệ làm việc kéo dài qua thời gian nghỉ hè.

Nói cách khác, thời gian nghỉ hè của giáo viên không đồng nghĩa mọi giáo viên hợp đồng đều đương nhiên được trả lương trong toàn bộ 3 tháng hè. Muốn xác định quyền lợi cụ thể phải căn cứ vào loại hợp đồng, thời hạn hợp đồng và thỏa thuận về tiền lương, thời gian nghỉ hằng năm.