Khai giảng các lớp cao đẳng, trung cấp dành cho học viên Lào

(GLO)- Ngày 18-9, Trường Cao đẳng nghề số 21 tổ chức khai giảng các lớp cao đẳng, trung cấp đợt 2 - 2026 và khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, y tá thôn, bản cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Đức

Năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng nghề số 21 tuyển sinh, đào tạo 23.564 học viên (bao gồm cả đào tạo thường xuyên); trên 80% học viên sau khi tốt nghiệp được giới thiệu đến doanh nghiệp làm việc. Công tác phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức thực tập, trải nghiệm thực tế được tăng cường; chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập tiếp tục được đẩy mạnh, học liệu từng bước được số hóa.

Các học viên tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Trần Đức

Đợt này, nhà trường khai giảng 12 lớp cao đẳng với 147 học viên và 9 lớp trung cấp với 101 học viên. Năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 về triển khai nhiệm vụ xây dựng cụm bản Mường Chăm, (huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào), nhà trường được giao tổ chức tập huấn cho 15 học viên Lào về bồi dưỡng kiến thức quản lý và y tá thôn, bản. Đây là hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Đại diện học viên Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Binh đoàn 15. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Hải ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Trường Cao đẳng nghề số 21; đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm cho sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp phải “vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, thành thạo về nghề nghiệp, nghiêm về kỷ luật.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 21 tặng học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: Trần Đức

Tại lễ khai giảng, Trường Cao đẳng nghề số 21 đã trao tặng 24 suất học bổng cho sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn.