Năm 2027, tuổi nghỉ hưu của người lao động thay đổi ra sao?

(GLO)- Theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tiếp tục tăng trong năm 2027.

Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu năm 2027 khi đủ 61 tuổi 9 tháng, tăng 3 tháng so với năm 2026. Trong khi đó, lao động nữ nghỉ hưu năm 2027 khi đủ 57 tuổi 4 tháng, tăng 4 tháng so với năm 2026.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tiếp tục tăng trong năm 2027.

Lộ trình này được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Theo đó, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh tăng dần, đến năm 2028 lao động nam đạt 62 tuổi; đối với lao động nữ, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng theo từng năm và đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Tuổi nghỉ hưu nêu trên là mức áp dụng trong điều kiện lao động bình thường. Một số nhóm lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định, chẳng hạn người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số trường hợp khác theo quy định.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định trường hợp người lao động có thể tiếp tục làm việc sau khi đủ tuổi nghỉ hưu theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu được xác định theo quy định pháp luật và tháng, năm sinh tương ứng của từng người lao động.