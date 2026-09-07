Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ 15 năm: Có thể nhận tiền hằng tháng thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bảo hiểm xã hội, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH, người lao động vẫn có thể nhận trợ cấp hằng tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Từ ngày 1-7-2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Đáng chú ý, người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH, nếu chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và không nhận BHXH một lần, có thể được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

bao-hiem-xa-hoi.jpg
Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH, người lao động vẫn có thể nhận trợ cấp hằng tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Ảnh: Phương Vi

Theo BHXH Việt Nam, đây là chính sách mới được quy định tại Điều 23 Luật BHXH năm 2024 nhằm tạo thêm một tầng bảo đảm thu nhập cho người lao động khi về già. Người đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể lựa chọn nhận trợ cấp hằng tháng nếu có nhu cầu, đồng thời không nhận BHXH một lần và không bảo lưu thời gian đóng.

Thời gian hưởng và mức hưởng được xác định căn cứ vào thời gian đóng và căn cứ đóng BHXH của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội.

Từ ngày 1-7-2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh lên 540.000 đồng/người/tháng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức trợ cấp hằng tháng theo chính sách này không thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện hành.

Nếu tổng số tiền được tính theo thời gian và căn cứ đóng BHXH cao hơn số tiền cần thiết để hưởng mức trợ cấp tối thiểu trong khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người lao động sẽ được tính hưởng trợ cấp hằng tháng ở mức cao hơn.

Ngược lại, nếu số tiền đóng BHXH không đủ để duy trì trợ cấp đến khi người lao động đạt tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người lao động có nguyện vọng có thể đóng một lần phần còn thiếu để tiếp tục nhận trợ cấp đến thời điểm đó.

Người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng để đủ 15 năm vẫn nên kiểm tra khả năng đóng thêm để hưởng lương hưu, bởi Luật BHXH 2024 cho phép một số trường hợp đóng một lần phần thời gian còn thiếu.

Đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc, nếu đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu không quá 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu, có thể đóng một lần cho số tháng còn thiếu. Với người tham gia BHXH tự nguyện, nếu còn thiếu không quá 5 năm để đủ 15 năm đóng, có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu theo quy định.

Vì vậy, trước khi lựa chọn trợ cấp hằng tháng, người lao động nên kiểm tra chính xác thời gian đã đóng. Nếu chỉ còn thiếu một khoảng thời gian nhất định để đủ 15 năm, phương án đóng thêm để hưởng lương hưu có thể giúp duy trì quyền lợi hưu trí lâu dài.

Một quyền lợi đáng chú ý là trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng. Như vậy, người lao động không phải tự đóng BHYT trong thời gian đang hưởng trợ cấp theo chính sách này.

Nếu người đang hưởng trợ cấp hằng tháng qua đời, thân nhân được hưởng khoản trợ cấp một lần đối với những tháng chưa nhận; đồng thời có thể được hưởng trợ cấp mai táng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Luật BHXH.

Theo Điều 24 Luật BHXH năm 2024, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng gồm sổ BHXH và văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng theo mẫu. Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Đời sống

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

Đời sống

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

Xã hội

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Đời sống

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

null