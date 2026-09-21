Khẩn trương đưa dân vùng thiên tai đến nơi ở an toàn

(GLO)- Những ngày giữa tháng 9, tại các khu tái định cư vùng thiên tai ở phía Tây tỉnh Gia Lai, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên những nền đất đã san gạt, nhiều căn nhà mới đang dần hình thành.

Các địa phương, đơn vị liên quan đang chạy đua với thời gian, phấn đấu đưa người dân ở những khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở đến nơi ở an toàn trước khi thời tiết bước vào giai đoạn phức tạp.

Theo kế hoạch điều chỉnh ngày 6-9-2026 của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 1.858 hộ cần được bố trí, ổn định dân cư tại 16 khu vực. Riêng năm 2026, tỉnh ưu tiên cho 1.133 hộ, tăng 153 hộ so với kế hoạch đầu năm. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có 953 hộ thuộc 6 khu tái định cư (TĐC) tập trung và 1 phương án xen ghép.

Gấp rút hoàn thiện các khu tái định cư

Tại xã Ia Hiao, một trong những địa bàn triển khai sớm, khu TĐC rộng hơn 15,65 ha, bố trí cho 180 hộ dân thôn Điểm 9, đạt khoảng 90% khối lượng hạ tầng.

Các hạng mục chính như san nền, thoát nước dọc, đường giao thông, nhà mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng và phân lô cơ bản hoàn thành; hệ thống điện chiếu sáng đã hoàn tất.

Chủ tịch UBND xã Võ Hoàng Lan cho biết: Trước đây, địa phương đề xuất vị trí khu TĐC gần QL 25. Tuy nhiên, qua khảo sát, tỉnh yêu cầu xem xét lại do liên quan diện tích đất lúa 2 vụ, nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã thành lập tổ công tác bám sát cơ sở, hoàn tất chi trả tiền bồi thường, tạo mặt bằng sạch; đồng thời huy động lực lượng quân đội hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, di dời tài sản, xây dựng nhà mới và trồng 265 cây bàng Đài Loan tạo cảnh quan.

Khu tái định cư tại xã Ia Hiao. Ảnh: R'Piên

Tại xã Đăk Song, dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tbưng có tổng mức đầu tư hơn 32,3 tỷ đồng, bố trí 40 lô cho 40 hộ dân trên diện tích 3,92 ha.

Đến ngày 14-9, khối lượng thi công đạt khoảng 95%; các hạng mục san nền, thoát nước dọc, đường giao thông và cắm mốc phân lô cơ bản hoàn thành; hệ thống điện đã hoàn tất. Hệ thống thoát nước thải, cấp nước sạch và phòng cháy chữa cháy đạt 95%...

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Chí Thanh cho hay: Chính quyền địa phương yêu cầu các bộ phận chuyên môn bám sát từng hạng mục, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị thi công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án tái định cư làng Tbưng (xã Đăk Song), sớm đưa người dân vùng thiên tai đến nơi ở an toàn. Ảnh: H.D

Dù thời tiết mưa gây không ít trở ngại, nhưng các khu TĐC còn lại ở phía Tây tỉnh vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại xã Ia Dreh, khu TĐC buôn Blăk rộng hơn 5,7 ha, bố trí cho 80 hộ, đạt 96% khối lượng và đã hoàn tất đóng điện. Tại xã Ia Tul, khu TĐC rộng gần 22 ha, phục vụ 207 hộ dân, đạt khoảng 90% khối lượng.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các khu TĐC không đồng đều. Tại xã Uar, khu TĐC buôn Nu quy mô 350 hộ đạt khoảng 80% khối lượng, trong đó việc hoàn thiện tuyến đường đấu nối từ Đông Trường Sơn là một trong những phần việc cấp thiết cần tập trung đẩy nhanh.

Đáng lưu ý là khu TĐC tập trung thôn Sông Ba tại xã Ia Rsai mới đạt khoảng 55% khối lượng. “Xã giao đất đợt đầu cho 21 hộ, trong đó, 17 hộ đã khởi công xây dựng nhà. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu như cấp nước sạch, phòng cháy chữa cháy” - Chủ tịch UBND xã Võ Ngọc Châu chia sẻ.

Nơi ở mới phải thực sự an toàn

Tại 5 khu TĐC trọng điểm phía Tây tỉnh, đến giữa tháng 9-2026, hơn 100 căn nhà đang được khẩn trương thi công, trong đó, Ia Tul có 24 căn, Ia Hiao 12 căn, Đăk Song 40 căn, Ia Dreh 45 căn và Ia Rsai 15 căn.

Khu TĐC làng Tbưng (xã Đăk Song) bố trí cho 40 hộ dân đạt khoảng 95% khối lượng hạ tầng. Ảnh: RMAH PIÊN

Với người dân, những căn nhà mới là nơi ở an toàn hơn trước nguy cơ thiên tai và tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

Anh Nay Ơn (buôn Nông Siu, xã Ia Dreh) vui mừng cho hay: “Trước đây, nơi ở cũ rất không ổn định. Mỗi mùa mưa, bão là buôn bị ngập nước, rau màu ngập úng, đời sống bà con rất khó khăn. Được Nhà nước tạo điều kiện đến nơi ở mới, bà con ở đây vui mừng lắm”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Việc triển khai các khu TĐC vùng thiên tai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương ổn định dân cư, phát triển KT-XH bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đây là những công trình cấp thiết, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nên không thể triển khai theo cách làm thông thường.

Tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, bám sát từng dự án, từng hộ dân, từng phần việc; chủ động tháo gỡ khó khăn, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng thiết yếu và nguồn lực.

“Quan điểm của tỉnh là nơi ở mới phải thực sự an toàn, có điện, nước, đường giao thông, trường học và các điều kiện thiết yếu để người dân an cư” - ông Tiệp nhấn mạnh.

Để dự án về đích đúng hạn, các nhà thầu đang huy động nhân lực, vật lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dứt điểm trong tháng 9-2026.

Ông Trần Huy Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh - cho biết: Thời gian tới, Ban sẽ đẩy mạnh giải ngân kinh phí xây lắp, tư vấn cho 6 dự án trọng điểm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi công, hoàn tất thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ TĐC tại nơi ở cũ.