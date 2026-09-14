Xã Uar đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử

(GLO)- Những ngày cuối chiến dịch “40 ngày đêm”, Công an xã Uar (tỉnh Gia Lai) đang tăng tốc bằng cách làm sát dân: rà từng người, đến từng nhà, tháo gỡ từng vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử.

Đi từng nhà, rà từng trường hợp

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Uar gần như không có khái niệm “giờ hành chính”. Từ trụ sở Công an xã đến các thôn, buôn, các tổ công tác liên tục xuống địa bàn, rà soát danh sách, tìm đến những trường hợp chưa được cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ.

Tranh thủ dịp nghỉ lễ, Công an xã Uar tìm đến tận nhà để hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ảnh: G.A

Thay vì chờ người dân đến trụ sở, Công an xã chủ động tìm đến người dân. Các tổ công tác được phân công phối hợp với các thôn, buôn, đến từng hộ, rà từng trường hợp, lập danh sách những người chưa thực hiện để có phương án vận động, hỗ trợ phù hợp.

Trung tá Trần Xuân Hoàng - Trưởng Công an xã Uar - cho biết: “Đối với Công an xã, chúng tôi đã phân công 10 tổ công tác cùng thôn, buôn, tiến hành đến từng nhà, rà từng người để lập danh sách những người chưa thu nhận, kích hoạt định danh điện tử; từ đó hỗ trợ người dân thực hiện nội dung này”.

Không chỉ tuyên truyền, các tổ công tác còn trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giải đáp những vấn đề người dân chưa rõ. Với những trường hợp không thể đến điểm làm thủ tục theo cách thông thường, lực lượng Công an chủ động tìm phương án hỗ trợ phù hợp.

Những nỗ lực này đang tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn. Đối với công dân từ 14 tuổi trở lên, toàn xã có 15.906 người đủ điều kiện cấp căn cước công dân. Tính đến đầu tháng 9, đã có 15.760 người được cấp căn cước, đạt 99,08%.

Hỗ trợ công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi đủ điều kiện thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân. Ảnh: G.A

Trong số công dân đã được cấp căn cước, có 12.841 người được cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 81,47%. Ở nhóm công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, toàn xã có 3.817 trường hợp đủ điều kiện cấp căn cước. Đến nay, 2.645 trường hợp đã được cấp căn cước, đạt 69,29%; trong đó có 1.563 trường hợp đã được định danh.

Những con số này cho thấy, công tác cấp căn cước đối với công dân từ 14 tuổi trở lên đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 vẫn còn khối lượng công việc đáng kể; trong khi đó, ở nhóm từ 6 đến dưới 14 tuổi, tỷ lệ cấp căn cước vẫn cần tiếp tục được nâng lên.

Đây cũng là lý do trong những ngày cuối chiến dịch, Công an xã Uar xác định việc rà soát từng trường hợp, nhất là những trường hợp còn gặp khó khăn, là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh những người chưa sắp xếp được thời gian, một số trường hợp còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ hoặc chưa có số thuê bao di động chính chủ.

Để nâng cao hiệu quả chiến dịch, Công an xã Uar phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động; cán bộ, chiến sĩ cũng tranh thủ thời gian, linh hoạt trong tiếp nhận, hướng dẫn để tạo thuận lợi cho người dân.

Thượng úy Võ Như Tuấn - cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực - chia sẻ: “Trong chiến dịch cấp căn cước công dân và định danh điện tử, tôi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của UBND xã để vận động nhân dân đến Công an xã thu nhận căn cước công dân và định danh điện tử, mục tiêu nhằm đạt kết quả cao nhất trong chiến dịch 40 ngày đêm”.

Gỡ “điểm nghẽn” từ những chiếc sim

Trong quá trình rà soát, Công an xã Uar ghi nhận, một bộ phận người dân chưa có số thuê bao di động chính chủ. Điều này gây trở ngại trong quá trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Từ thực tế đó, Công an xã đã vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Uar tặng 280 sim điện thoại cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: G.A

Kết quả, 280 sim điện thoại đã được trao tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 28 triệu đồng. Sự hỗ trợ này góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tiếp cận các tiện ích số.

Anh Trần Công Hoan - Quản đốc Phân xưởng vận hành, Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Tô Na - cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Công an xã Uar, chúng tôi đã quyết định đồng hành, trao tặng sim đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sim chính chủ không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn là chiếc chìa khóa để bà con đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tiếp cận các tiện ích công nghệ hiện đại”.

Tranh thủ thời gian, chị Hà Thị Trang (thôn Huy Hoàng, xã Uar) đưa 2 con đến Công an xã để thực hiện định danh điện tử mức độ 2 và được cán bộ hướng dẫn hoàn thành thủ tục.

“Do bận rộn công việc nên đến nay tôi mới có thời gian dẫn các con đi làm định danh mức độ 2. Các cán bộ Công an rất tận tình hỗ trợ” - chị Trang chia sẻ.

Lực lượng Công an chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã Uar hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Ảnh: G.A

Chỉ còn gần 10 ngày cuối chiến dịch, các tổ công tác của Công an xã Uar vẫn tiếp tục xuống cơ sở, rà từng người, đến từng nhà. Mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu được giao được đặt song hành với yêu cầu quan trọng hơn: hỗ trợ để những người còn khó khăn cũng có thể tiếp cận và sử dụng các tiện ích của chuyển đổi số.