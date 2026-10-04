Người dân lo lắng trước tình trạng sụt lún, sạt lở đất ở Đức Cơ

(GLO)- Hàng trăm mét đất rẫy tại thôn Chư Ty 4 (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều vết nứt rộng 20-40 cm, có vị trí sụt lún rất sâu, cuốn trôi đất và cây trồng của người dân. Tình trạng này tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng.

Theo phản ánh của người dân, khu vực sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại thôn Chư Ty 4 nằm trên đất sản xuất của nhiều hộ. Các vết nứt rộng 20-40 cm, kéo dài hàng trăm mét. Nhiều khu vực đất ven bờ suối bị cuốn trôi, kéo theo diện tích cà phê, điều và các loại cây trồng khác.

Khu vực rẫy của ông Nguyễn Trung Đông có nhiều diện tích bị sạt lở, một số vết nứt có xu hướng lan rộng. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Trung Đông (50 tuổi, có rẫy tại thôn Chư Ty 4) cho biết: Hơn 1 ha đất sản xuất của gia đình xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt. Một số diện tích đất cùng cây cà phê, điều, chuối đã bị cuốn trôi. Ước tính khoảng 200 cây cà phê, điều của gia đình bị thiệt hại.

Theo ông Đông, tình trạng sụt lún, sạt lở ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng lan rộng. “Khi trời mưa to, tôi không dám thăm vườn một mình, sợ rơi xuống khe nứt mất tích. Vị trí khe nứt rộng nhất khoảng 40 cm, tôi đã dùng dây đo có độ sâu hơn 8 m. Lo sợ vết nứt nguy hiểm, tôi đã dùng đất lấp lại nhưng không đáng kể” - ông Đông nói.

Ghi nhận tại khu vực rẫy của gia đình ông Đông cho thấy nhiều vị trí đất bị sụt 1-5 m, kèm theo các vết nứt kéo dài và ăn sâu vào lòng đất. Một số cây cà phê, điều nằm sát khu vực sạt lở đã bị cuốn trôi.

Một số diện tích đất cùng cây cà phê, điều, chuối của gia đình ông Đông đã bị cuốn trôi. Ảnh: T.L

Ở khu vực lân cận, ông Huỳnh Ngọc Anh (thôn Chư Ty 4) cho biết: Vết nứt đã cắt ngang khu vực trồng sầu riêng của gia đình. Nhiều vị trí đất bị sụp xuống, ảnh hưởng đến cây và bộ rễ. “Vết nứt đứt ngang vườn sầu riêng của tôi, nhiều vị trí đã sụp xuống, ảnh hưởng đến cây và rễ vườn cây” - ông Huỳnh Ngọc Anh chia sẻ.

Theo đại diện chính quyền địa phương, tình trạng nứt đất tại thôn Chư Ty 4 đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Trong mùa mưa năm 2026, các vết nứt tiếp tục mở rộng, nền đất sụt lún mạnh hơn. Qua ghi nhận ban đầu, các vết nứt kéo dài khoảng 200 m, đi qua nhiều khu vực sản xuất của người dân.

Tình trạng sạt lở tại thôn Chư Ty 4 tiếp tục lan rộng. Ảnh: T.L

Trước tình trạng đó, UBND xã Đức Cơ đã chỉ đạo Phòng Kinh tế kiểm tra, rà soát thực tế khu vực sụt lún, sạt lở tại thôn Chư Ty 4. Sau khi kiểm tra, địa phương sẽ đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng và đề xuất phương án xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Bước đầu, địa phương nhận định tình trạng sụt lún, sạt lở có liên quan đến mưa lớn kéo dài, trong khi khu vực xảy ra sạt lở có khe suối. Xã dự kiến sử dụng ngân sách địa phương, đồng thời phối hợp với người dân để có phương án gia cố, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.