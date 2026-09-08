Mưa lớn kéo dài, nhiều hộ dân ở xã Gào bị thiệt hại do sạt lở đất

(GLO)- Mưa lớn những ngày đầu tháng 9 đã gây sạt lở, sụt lún tại nhiều khu vực ở xã Gào (tỉnh Gia Lai). Nhiều diện tích cà phê, lúa cùng giếng nước, hệ thống tưới tiêu bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi; có nơi xuất hiện hố sụt sâu gần 20 m.

Cà phê, lúa bị ảnh hưởng do sạt lở đất

Báo cáo nhanh của UBND xã Gào cho biết: Từ ngày 1 đến 7-9, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ, sạt lở đất và thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

Qua kiểm tra, rà soát bước đầu, tình trạng sạt lở đất được ghi nhận tại 7 thôn, làng; khoảng 36,2 ha lúa bị ảnh hưởng; 70 cây cà phê và 50 cây sầu riêng bị ảnh hưởng; 3 con bò bị chết.

Mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực ven suối bị sạt lở, cuốn theo nhiều cây cà phê đang trong thời kỳ thu hoạch của người dân. Ảnh: M.P

Về tài sản, mưa lũ làm thiệt hại 2 hồ chứa, 5 máy bơm, 1 giếng đào và 2 cầu dân sinh bị trôi. Các lực lượng đã tổ chức khắc phục, sửa chữa, cơ bản bảo đảm giao thông phục vụ người dân.

Tại thôn Plei O Pếch, khoảng 25 hộ dân có diện tích lúa bị ảnh hưởng; 12 hộ có diện tích cà phê bị thiệt hại do sạt lở. Một số ao hồ phục vụ nước tưới cũng bị đất đá vùi lấp.

Tại một số khu vực ven suối, đất từ bờ taluy sạt xuống vực sâu, cuốn theo nhiều cây cà phê đang trong thời kỳ cho quả. Anh Rơ Châm Văn (thôn Plei O Pếch) cho biết: Mưa lớn những ngày qua làm sạt lở một phần vườn cà phê gần 1 ha của gia đình.

Khoảng 40 cây cà phê 8 năm tuổi, chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa đến kỳ thu hoạch, bị đất đá cuốn trôi, vùi lấp. Tại khu vực sạt lở, một số cây bị bật gốc, bộ rễ trơ ra ngoài, nằm chỏng chơ bên mép đất. Khoảng 1 sào lúa của gia đình anh Văn cũng bị ảnh hưởng.

Tại các khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt, tiếp tục có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa lớn xảy ra. Ảnh: M.P

“Cà phê đã chăm sóc nhiều năm, đang chuẩn bị đến vụ thu hoạch thì bị sạt lở, gia đình rất tiếc. Tôi chỉ mong mưa sớm dứt để đất ổn định, tránh sạt lở thêm” - anh Văn chia sẻ.

Tương tự, gia đình anh Ksor Aih có khoảng 600 cây cà phê, trong đó khoảng 70% bị ngập úng. Anh Aih cho rằng, nếu mưa tiếp tục kéo dài, cây cà phê có nguy cơ hư rễ, rụng trái, thậm chí chết cây, khiến năng suất giảm đáng kể so với năm trước.

Anh Aih cho rằng, khi mưa dứt, cần khẩn trương khơi thông các hố, rãnh trong vườn để nước thoát nhanh, hạn chế cây bị ngâm nước lâu ngày.

Ông Rơ Châm Mlý - Trưởng thôn Plei O Pếch - cho biết: Ngoài diện tích lúa bị ảnh hưởng, nhiều vườn cà phê dọc các khe suối cũng bị sạt lở. Mỗi hộ có thể mất từ vài chục cây trở lên. Một số ao hồ trữ nước tưới bị đất đá sạt xuống san lấp.

“Cà phê của bà con bị sạt lở từ các khe suối, có hộ thiệt hại từ 20-50 cây trở lên. Một số hồ tưới cũng bị sập, đất đá san lấp nên bà con rất lo lắng” - ông Mlý bày tỏ.

Nhiều khu vực sạt lở, tạo hố sâu gần 20 m

Không chỉ gây thiệt hại cây trồng, mưa lớn liên tiếp còn làm xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún đất tại nhiều khu vực sản xuất ở xã Gào. Tại thôn Nang Lông - Osơr, một số vị trí đất nứt toác, trượt xuống khu vực phía dưới, tạo thành những hố sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Tại khu vực sạt lở, đất sạt xuống vùi lấp ao và ruộng lúa của người dân. Ảnh: M.P

Sau nhiều ngày mưa, khu vực rẫy của gia đình anh Nguyễn Văn Tùng bị ngập úng. Đến đêm 5-9, một mảng đất rộng gần 1.000 m² bất ngờ sạt xuống khu vực ruộng phía dưới - nơi gia đình trồng cà phê và có giếng nước.

Sáng hôm sau, gia đình anh Tùng phát hiện giếng đào, máy bơm, hệ thống dây điện và đường ống tưới tiêu bị đất đá cuốn trôi. Khoảng 300 cây cà phê đang trong thời kỳ thu hoạch cũng bị vùi lấp. Theo anh Tùng, tổng thiệt hại về tài sản và hoa màu ước tính hơn 200 triệu đồng.

“Sáng sớm vào rẫy, tôi bàng hoàng khi thấy đất đai sạt trượt nghiêm trọng. Một mảng đất lớn bị đẩy xuống khu vực rẫy, tạo thành hố sâu gần 20 m” - anh Tùng kể.

Đất sạt trượt cũng làm đứt hệ thống điện trong khu vực. Lo ngại nguy hiểm, anh Tùng phải khẩn cấp đến cầu dao để ngắt điện, phòng tránh sự cố đối với người và tài sản.

Anh Đinh Văn Tính, Trưởng thôn Nang Lông - Osơr, cho hay: Đợt mưa lớn từ ngày 4 đến 6-9 đã gây sạt lở, sụt lún tại nhiều khu vực trên địa bàn. Theo thống kê ban đầu, khoảng 25 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có những hộ thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Theo anh Tính, một số hộ bị thiệt hại hàng trăm cây cà phê, hư hỏng giếng nước, thiết bị tưới tiêu và đường dây điện. Có gia đình bị ảnh hưởng nặng, riêng giếng đào trị giá khoảng 70 triệu đồng cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất bị đất đá vùi lấp, hư hỏng.

Tình trạng sạt lở đất tạo thành hố sâu gần 20 m tại nhiều khu vực đất sản xuất của người dân. Ảnh: M.P

Sau nhiều ngày mưa, một số khu vực sản xuất xuất hiện thêm các vết nứt và điểm sụt lún. Người dân lo ngại tình trạng sạt lở có thể tiếp diễn nếu mưa lớn còn xảy ra.

Bên cạnh sạt lở đất, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại một số khu vực. Theo UBND xã Gào, đập tràn thôn 5 bị ngập, gây chia cắt giao thông tạm thời; một số đoạn đường tại thôn Plei Ograng ngập sâu khoảng 20-40 cm.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Gào - cho biết: Địa phương đã tổ chức trực, theo dõi tình hình 24/24 giờ; huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông và tổ chức khắc phục các điểm sạt lở, ngập lụt.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực đất sản xuất của người dân ở xã Gào bị sạt lở. Clip: M.P

UBND xã Gào đang tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại; yêu cầu các thôn, làng thống kê cụ thể diện tích cà phê, lúa, hoa màu và tài sản bị ảnh hưởng để có hướng xử lý.

Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn xã không có thiệt hại về người, không có hộ dân phải sơ tán hay nhà ở bị thiệt hại. Chính quyền xã khuyến cáo người dân hạn chế đến gần các khu vực đã xuất hiện vết nứt, sụt lún, nhất là khi trời tiếp tục có mưa, nhằm bảo đảm an toàn.