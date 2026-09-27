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Nhà sửa chữa sai phép nhưng người dân vẫn đang ở: Cắt điện, nước có hợp lý?

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NHÃ UYÊN (theo Dân trí, VnExpress)

(GLO)- Đề xuất ngừng cung cấp điện, nước với công trình vi phạm nhằm tăng hiệu quả quản lý trật tự xây dựng, nhưng việc áp dụng với nhà đang sửa chữa, cải tạo và có người cư trú hợp pháp vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần cân nhắc.

Ngày 25-9, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã có văn bản gửi Thường trực HĐND và UBND TP. Hồ Chí Minh, kiến nghị không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với nhà ở được cải tạo, sửa chữa có vi phạm pháp luật về xây dựng nhưng chủ sở hữu vẫn đang cư trú hợp pháp.

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Người dân sửa chữa, cải tạo nhà ở. Ảnh minh họa: Quang Huy/VnExpress

Kiến nghị được đưa ra trong bối cảnh HĐND TP. Hồ Chí Minh tại kỳ họp ngày 21 và 22-9 đã xem xét, thông qua 24 nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị năm 2026.

Trong đó, có quy định về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong những trường hợp đáp ứng các căn cứ theo quy định. Luật Phát triển đô thị 2026 được ban hành ngày 24-8 và có hiệu lực từ ngày 1-10-2026.

Theo phân tích của HoREA, cần phân biệt giữa nhà ở xây dựng mới và nhà ở đang được cải tạo, sửa chữa. Với công trình xây dựng mới, chủ sở hữu thường chưa cư trú tại đó nên trong những trường hợp vi phạm thuộc diện áp dụng chế tài, việc ngừng cung cấp điện, nước có thể được xem xét như một công cụ quản lý trật tự xây dựng.

Ngược lại, với nhà ở đang sửa chữa, cải tạo, phần lớn chủ sở hữu vẫn sinh sống tại căn nhà. Nếu bị ngừng cung cấp điện, nước, tác động không chỉ đến công trình vi phạm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt của những người đang cư trú hợp pháp.

HoREA không đề nghị loại bỏ biện pháp ngừng cung cấp điện, nước khỏi công tác quản lý trật tự xây dựng, mà kiến nghị xem xét 1 trường hợp ngoại lệ đối với nhà ở đang cải tạo, sửa chữa có vi phạm nhưng chủ sở hữu vẫn cư trú hợp pháp. Theo Hiệp hội, cách tiếp cận này có thể giúp phân biệt rõ mục tiêu xử lý vi phạm với việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt của người dân.

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