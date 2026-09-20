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Trao hơn 200 triệu đồng học bổng “Ofi YES” tại Gia Lai

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Tối 19-9, Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” kết hợp trao học bổng “Ofi YES” cho con em cán bộ, nhân viên đang làm việc tại nhà máy.

Tại chương trình, Công ty TNHH Olam Việt Nam trao 73 suất học bổng với tổng trị giá 213 triệu đồng cho con em cán bộ, nhân viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc đang gặp khó khăn.

Đây là hoạt động nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình người lao động.

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Đại diện Công ty TNHH Olam Việt Nam trao học bổng “Ofi YES” cho con em người lao động tại Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, chương trình còn tổ chức "Đêm hội trăng rằm" dành cho 132 con em cán bộ, nhân viên nhà máy. Các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu trong không khí Trung thu vui tươi, ấm áp.

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Các đại biểu trao quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Hoàng Hoài

Được biết, từ năm 2021, Công ty TNHH Olam Việt Nam triển khai chương trình học bổng “Ofi YES” tại các nhà máy trên toàn quốc nhằm hỗ trợ con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Đến nay, chương trình đã dành tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng để trao học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên là con em cán bộ, nhân viên.

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