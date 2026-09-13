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Gia Lai tăng cường huấn luyện, thực tập PCCC và CNCH tại cơ sở

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng tại xã Bình Hiệp, đồng thời phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Xí nghiệp May Quy Nhơn I và Khách sạn Sala Quy Nhơn.

Theo đó, tại trụ sở UBND xã Bình Hiệp, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tổ chức huấn luyện cho 75 thành viên đội dân phòng và trưởng thôn.

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Thực hành sử dụng bình chữa cháy cầm tay. Ảnh: ĐVCC

Nội dung tập trung vào quy định pháp luật, trách nhiệm, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng; nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa cháy nổ; an toàn điện, nguồn nhiệt, hàng hóa nguy hiểm; quản lý, kiểm tra và sử dụng phương tiện PCCC.

Lực lượng tham gia còn được hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy, thoát nạn, cứu người, sơ cấp cứu và thực hành sử dụng phương tiện PCCC, CNCH.

Tại phường Quy Nhơn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 phối hợp với Công an phường và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại 2 điểm.

Tại Xí nghiệp May Quy Nhơn I thuộc Công ty CP May Bình Định (phường Quy Nhơn), tình huống giả định cháy tại khu vực để xe do chập điện bình ắc quy xe, diện tích cháy khoảng 100 m², có 3 người mắc kẹt.

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Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng cơ sở sử dụng vòi lăn phun nước dập lửa. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng tại chỗ gồm 25 người nhanh chóng báo động, gọi 114, tổ chức chữa cháy và hướng dẫn công nhân thoát nạn. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ tổ chức trinh sát, triển khai các mũi chữa cháy, cứu người bị nạn.

Tại Khách sạn Sala Quy Nhơn thuộc Công ty CP Du lịch Bình Định (phường Quy Nhơn), phương án được xây dựng với tình huống cháy tại tầng hầm 1 khu vực để xe do sự cố điện trên xe máy.

Đám cháy giả định lan rộng khoảng 400 m², khói và khí độc lan lên các tầng, nhiều người mắc kẹt cần được cứu.

Lực lượng tại chỗ gồm 60 người, phối hợp với 34 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 triển khai chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Qua các hoạt động, lực lượng PCCC và CNCH tập trung rèn kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại chỗ, góp phần nâng cao hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” khi xảy ra cháy nổ trên địa bàn.

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