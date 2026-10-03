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Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và CNCH tại xã Đức Cơ

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 2-10, Công an xã Đức Cơ phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức thực hành PCCC và CNCH cho các thôn, làng và thành viên các đội dân phòng xã Đức Cơ.

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Các lực lượng tham gia huấn luyện. Ảnh: Mỹ Duyên

Tại buổi huấn luyện, các lực lượng tham gia đã được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ xảy ra cháy nổ và những kiến thức cơ bản trong công tác PCCC; các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ.

Công an xã, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 cũng hướng dẫn các kỹ năng sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH ban đầu. Cùng với đó là quy trình xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ; kỹ năng thoát nạn, cứu người và thực hành sử dụng bình chữa cháy, xử lý tình huống cháy ban đầu.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (4-10).

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