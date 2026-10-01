Từ 1-10 tăng mức chuẩn trợ cấp người có công: Mỗi nhóm được hưởng bao nhiêu?

(GLO)- Từ ngày 1-10-2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được nâng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng/tháng. Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mức hưởng được quy định cụ thể theo từng nhóm người có công, thân nhân và tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Nghị định 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-10-2026. Mức chuẩn 3.012.000 đồng là căn cứ để tính các khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân.

Với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, mức trợ cấp là 3.366.000 đồng/tháng đối với diện thoát ly, kèm phụ cấp 571.000 đồng cho mỗi năm thâm niên; diện không thoát ly hưởng 5.714.000 đồng/tháng. Thân nhân của người thuộc nhóm này đã chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 3.012.000 đồng; trường hợp thuộc diện được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng là 2.410.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được nâng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng/tháng. Ảnh internet

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được hưởng 3.115.000 đồng/tháng. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được nhận 1.690.000 đồng, trường hợp đủ điều kiện hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng là 2.410.000 đồng/tháng.

Đối với thân nhân liệt sĩ, mức hưởng được phân theo số liệt sĩ: thân nhân của 1 liệt sĩ hưởng 3.012.000 đồng/tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ hưởng 6.024.000 đồng/tháng; thân nhân của từ 3 liệt sĩ trở lên hưởng 9.036.000 đồng/tháng. Con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hưởng 6.024.000 đồng/tháng. Một số trường hợp còn được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2.410.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi 9.036.000 đồng/tháng, đồng thời hưởng phụ cấp ưu đãi 2.524.000 đồng/tháng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 2.524.000 đồng/tháng.

Với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B, mức trợ cấp được xác định theo tỷ lệ tổn thương cơ thể. Chẳng hạn, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% hưởng 2.028.000 đồng/tháng, 50% hưởng 4.827.000 đồng, 61% hưởng 5.886.000 đồng và 100% hưởng 9.656.000 đồng/tháng. Nếu có tỷ lệ từ 81% trở lên và thuộc trường hợp có vết thương đặc biệt nặng, còn được hưởng phụ cấp 6.024.000 đồng/tháng.

Đối với bệnh binh, mức trợ cấp dao động từ 3.144.000 đồng/tháng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%-50% đến 7.672.000 đồng/tháng với tỷ lệ 91%-100%. Bệnh binh có tỷ lệ từ 81% trở lên được hưởng thêm phụ cấp 1.511.000 đồng/tháng; trường hợp có bệnh tật đặc biệt nặng được hưởng 3.012.000 đồng/tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng từ 2.290.000 đồng đến 6.867.000 đồng/tháng, tùy tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 81% trở lên.

Một số trường hợp còn được hưởng phụ cấp từ 1.511.000 đồng đến 3.012.000 đồng/tháng. Con đẻ còn sống của người thuộc nhóm này cũng được hưởng trợ cấp theo mức 1.807.000 đồng hoặc 3.012.000 đồng/tháng, tùy tỷ lệ tổn thương của người có công.

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được hưởng 1.807.000 đồng/tháng.

Đối với người có công giúp đỡ cách mạng, mức trợ cấp là 3.012.000 đồng/tháng nếu thuộc trường hợp được tặng hoặc gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; trường hợp được tặng hoặc gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến hưởng 1.770.000 đồng/tháng. Người sống cô đơn thuộc các trường hợp này được hưởng thêm 2.410.000 đồng/tháng trợ cấp tuất nuôi dưỡng.

Ngoài các khoản trên, Nghị định còn quy định trợ cấp người phục vụ người có công sống tại gia đình ở mức 3.012.000 đồng/tháng; riêng người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B hoặc bệnh binh thuộc trường hợp đặc biệt nặng được hưởng 3.869.000 đồng/tháng.