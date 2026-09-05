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Ai được nhận trợ cấp xã hội tới 1,62 triệu đồng/tháng theo mức mới?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VOV, Nhân Dân)

(GLO)- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội, trong đó nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng. Mức chuẩn mới được áp dụng từ ngày 1-7-2026, tăng 40.000 đồng so với trước.

Theo quy định mới, mức trợ cấp xã hội hằng tháng được tính bằng mức chuẩn 540.000 đồng nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng. Vì vậy, mức hưởng không giống nhau mà dao động từ 540.000 đồng đến 1,62 triệu đồng/tháng.

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Mức trợ cấp xã hội hằng tháng được tính bằng mức chuẩn 540.000 đồng nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng. Ảnh: Phương Vi

Mức cao nhất 1,62 triệu đồng/tháng, tương ứng hệ số 3, được áp dụng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Mức trợ cấp được tính: 540.000 đồng x 3 = 1,62 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh nhóm hưởng mức cao nhất này, Nghị định 335 còn quy định các mức trợ cấp khác đối với người cao tuổi. Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được hưởng hệ số 1,5, tương đương 810.000 đồng/tháng.

Người từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc nhóm trên được hưởng hệ số 2, tương đương 1,08 triệu đồng/tháng.

Không chỉ người cao tuổi, mức chuẩn mới cũng làm tăng trợ cấp đối với nhiều nhóm bảo trợ xã hội khác. Chẳng hạn, người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng 1,08 triệu đồng/tháng; trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng 1,35 triệu đồng/tháng.

Trẻ em thuộc diện trợ giúp xã hội dưới 4 tuổi được hưởng 1,35 triệu đồng/tháng; từ đủ 4 tuổi trở lên là 810.000 đồng/tháng. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, không có tiền lương, tiền công, lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được hưởng 810.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con được hưởng hệ số 1 đối với mỗi con đang nuôi, tương đương 540.000 đồng/con/tháng. Như vậy, người đang nuôi 2 con có thể hưởng 1,08 triệu đồng/tháng; nuôi 3 con là 1,62 triệu đồng/tháng. Đây là cách tính khác với mức 1,62 triệu đồng dành cho nhóm người cao tuổi nêu trên.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5-10-2026, nhưng mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng được quy định áp dụng từ ngày 1-7-2026. Đối với những người đang hưởng chính sách theo các quy định trước đây, địa phương có trách nhiệm rà soát và chuyển sang mức tương ứng theo quy định mới từ ngày 1-7-2026.

Chính phủ cũng cho phép trong trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội trên địa bàn cao hơn mức quy định chung.

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