Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Nếu Vành đai 3 bỏ làn dừng khẩn cấp, ô tô hỏng giữa đường sẽ xử lý thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí)

(GLO)- Đề xuất tổ chức lại giao thông tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội theo hướng bố trí 3 làn xe chạy mỗi chiều và không duy trì làn dừng khẩn cấp đang đặt ra câu hỏi về phương án xử lý khi ô tô gặp sự cố giữa tuyến.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hiện nay, tuyến Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực giao thông rất lớn, lưu lượng thực tế vượt xa lưu lượng thiết kế ban đầu.

neu-vanh-dai-3-bo-lan-dung-khan-cap-o-to-hong-giua-duong-se-xu-ly-the-nao.jpg
Xe cộ đi vào làn khẩn cấp vành đai 3 trong thời điểm nghỉ lễ. Ảnh: Hồng Quang/TTO

Toàn tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, nhất là vào các thời gian cao điểm lưu lượng trên tuyến lên tới khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Vì vậy, đề xuất hướng tới việc nghiên cứu tổ chức lại mặt đường hiện có để khai thác hiệu quả hơn, giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, qua đó góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, việc bỏ làn dừng khẩn cấp không đồng nghĩa với việc phương tiện gặp sự cố sẽ không có phương án hỗ trợ. Nếu điều chỉnh tổ chức giao thông, cơ quan chức năng cũng phải đồng thời xây dựng lại phương án ứng cứu phù hợp với điều kiện mới. Yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh của xe cứu hộ, cứu hỏa, cứu thương và lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, việc giám sát giao thông sẽ được tăng cường thông qua hệ thống camera, trung tâm chỉ huy giao thông và các kênh thông tin khác. Mục tiêu là phát hiện sớm phương tiện gặp sự cố để lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án xử lý.

Khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng giao thông, tạo hành lang ưu tiên cho phương tiện làm nhiệm vụ và giải tỏa phương tiện gặp sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Cục CSGT nhấn mạnh, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên Vành đai 3 trên cao không đơn thuần là xóa vạch sơn để đưa làn khẩn cấp vào khai thác. Phương án phải được xem xét đồng bộ về tốc độ khai thác, phân làn, hệ thống báo hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn trên toàn tuyến.

Riêng với người điều khiển ô tô, Cục CSGT khuyến cáo 3 nguyên tắc quan trọng khi lưu thông trên tuyến là kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn đúng quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đời sống

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Đời sống

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

Đời sống

(GLO)- Với 1.400 thẻ SIM điện thoại chính chủ được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai hỗ trợ, nhiều người dân ở các làng, khu dân cư còn khó khăn có thêm điều kiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội, nhưng vướng ở đâu?

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội nhưng vướng ở đâu?

Đời sống

(GLO)- Nhu cầu nhà ở xã hội của người trẻ, đặc biệt các gia đình trẻ và lao động di cư, được ghi nhận khá lớn. Tuy nhiên, giá bán, khả năng tài chính, vị trí dự án và thủ tục đang trở thành những rào cản khiến nhiều người có nhu cầu nhưng chưa thể tiếp cận.

null