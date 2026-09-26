Nếu Vành đai 3 bỏ làn dừng khẩn cấp, ô tô hỏng giữa đường sẽ xử lý thế nào?

(GLO)- Đề xuất tổ chức lại giao thông tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội theo hướng bố trí 3 làn xe chạy mỗi chiều và không duy trì làn dừng khẩn cấp đang đặt ra câu hỏi về phương án xử lý khi ô tô gặp sự cố giữa tuyến.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hiện nay, tuyến Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực giao thông rất lớn, lưu lượng thực tế vượt xa lưu lượng thiết kế ban đầu.

Xe cộ đi vào làn khẩn cấp vành đai 3 trong thời điểm nghỉ lễ. Ảnh: Hồng Quang/TTO

Toàn tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, nhất là vào các thời gian cao điểm lưu lượng trên tuyến lên tới khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Vì vậy, đề xuất hướng tới việc nghiên cứu tổ chức lại mặt đường hiện có để khai thác hiệu quả hơn, giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, qua đó góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, việc bỏ làn dừng khẩn cấp không đồng nghĩa với việc phương tiện gặp sự cố sẽ không có phương án hỗ trợ. Nếu điều chỉnh tổ chức giao thông, cơ quan chức năng cũng phải đồng thời xây dựng lại phương án ứng cứu phù hợp với điều kiện mới. Yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh của xe cứu hộ, cứu hỏa, cứu thương và lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, việc giám sát giao thông sẽ được tăng cường thông qua hệ thống camera, trung tâm chỉ huy giao thông và các kênh thông tin khác. Mục tiêu là phát hiện sớm phương tiện gặp sự cố để lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án xử lý.

Khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng giao thông, tạo hành lang ưu tiên cho phương tiện làm nhiệm vụ và giải tỏa phương tiện gặp sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Cục CSGT nhấn mạnh, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên Vành đai 3 trên cao không đơn thuần là xóa vạch sơn để đưa làn khẩn cấp vào khai thác. Phương án phải được xem xét đồng bộ về tốc độ khai thác, phân làn, hệ thống báo hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn trên toàn tuyến.

Riêng với người điều khiển ô tô, Cục CSGT khuyến cáo 3 nguyên tắc quan trọng khi lưu thông trên tuyến là kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn đúng quy định.