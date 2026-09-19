Gia Lai: Trao học bổng tiếp sức đến trường cho 72 con em người lao động khó khăn

(GLO)- Ngày 19-9, tại Nhà hàng Sông Xanh (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai), Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn tổ chức lễ “Trao học bổng tiếp sức đến trường cho con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn”.

Lễ trao học bổng nằm trong chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục” do Ofi Việt Nam tổ chức, nhằm động viên, hỗ trợ con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích các em nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn và hướng đến tương lai.

Đại diện Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và doanh nghiệp trao học bổng cho học sinh, sinh viên, đại diện gia đình. Ảnh: Nguyễn Muội

Tại chương trình, 72 học sinh, sinh viên được trao học bổng với tổng trị giá hơn 266 triệu đồng. Mức học bổng được phân theo từng bậc học: 2 triệu đồng/suất đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học; 3 triệu đồng/suất đối với học sinh THCS; 4 triệu đồng/suất đối với học sinh THPT; 5 triệu đồng/suất đối với sinh viên đại học và các em khuyết tật.

Lễ trao học bổng tiếp sức đến trường cho con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Muội

Đây là năm thứ 6 chương trình được triển khai. Ông Vinod Ghanesh - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn, chia sẻ: Qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn ghi nhận những nỗ lực trong học tập của các em, tiếp thêm động lực để các em mạnh dạn theo đuổi ước mơ, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp đối với người lao động và gia đình.