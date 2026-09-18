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Nỗi lo mất mùa trên cánh đồng Đê Chơ Gang

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QUỐC LINH
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(GLO)- Trên cánh đồng Đê Chơ Gang (xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai) rộng khoảng 25 ha, nhiều ruộng lúa vụ Mùa đã chuyển màu vàng nhạt, cây thấp và thưa, đối diện với nguy cơ mất mùa do khô hạn kéo dài.

Gia đình chị Đinh Thị Siết (thôn An Quý) có 2 sào lúa nước đang bị cháy lá. “Năm nay, nắng hạn kéo dài, ruộng lúa không có nước tưới nên không làm đòng được. Vụ này chắc thu hoạch không được bao nhiêu” - chị Siết lo lắng.

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Ruộng lúa nước của người dân thôn An Quý gần như mất trắng trong vụ Mùa năm nay. Ảnh: Viễn Khánh

Ông Nguyễn Xuân Tiền - Trưởng thôn An Quý - cho biết: “Trên cánh đồng này có khoảng 100 hộ người Bahnar trồng lúa nước. Vụ Mùa năm nay, cả cánh đồng đều bị hạn hán, nguy cơ mất trắng nên bà con rất lo lắng”.

Theo bà Trương Thị Thiên Lý - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Ya Hội, trên địa bàn hiện có 5 công trình thủy lợi. Tuy nhiên, chỉ 1 công trình được thiết kế lấy nước từ sông Ba là trạm bơm An Quý; các công trình còn lại, trong đó có hồ Tờ Đo, sử dụng nguồn nước tự nhiên.

Hồ Tờ Đo được thiết kế với dung tích khoảng 102.500 m³, phục vụ tưới cho khoảng 25 ha lúa 2 vụ trên cánh đồng Đê Chơ Gang. Năm nay, tình trạng khô hạn kéo dài khiến nguồn nước trong hồ suy giảm. Cây lúa bước vào giai đoạn làm đòng nhưng không được cung cấp đủ nước nên thiệt hại xảy ra trên diện rộng.

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Hồ Tờ Đo (thôn An Quý, xã Ya Hội) không thể tích đủ nước trong mùa khô hạn năm nay. Ảnh: Viễn Khánh

Cũng theo bà Lý, Phòng Kinh tế xã đang phối hợp rà soát, thống kê diện tích bị thiệt hại để làm cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ. Về lâu dài, địa phương đang tính đến nhiều giải pháp, trong đó có việc vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích có nguy cơ bị thiếu nước.

“Những diện tích không bảo đảm nguồn nước sẽ được định hướng chuyển sang các loại cây trồng phù hợp hơn, hạn chế tình trạng tiếp tục gieo trồng lúa nước nhưng không đủ nguồn nước tưới.

Địa phương dự kiến khảo sát để đề xuất xây dựng thêm các ao, bàu chứa nước phục vụ sản xuất; đồng thời đề xuất nâng cấp, mở rộng trạm bơm An Quý lấy nước từ sông Ba để tăng khả năng cung cấp nước cho cây trồng trên địa bàn” - bà Lý cho biết.

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