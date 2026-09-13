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Tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường cho hơn 200 cán bộ, giáo viên

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(GLO)- Ngày 12-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty cổ phần SchoolDX và UBND phường Pleiku tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số về phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục giới tính; phòng, chống xâm hại tình dục, bóc lột, mua bán trẻ em; tư vấn học đường và công tác xã hội.

Tham gia chương trình có hơn 200 cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên công nghệ thông tin đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú và các xã Biển Hồ, Gào, Đak Đoa.

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Hơn 200 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Bá Bính

Trong 1 ngày, các đại biểu được trang bị kiến thức về nhận diện thực trạng, nguyên nhân, nguy cơ và biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục, bóc lột, mua bán trẻ em trong nhà trường và trên môi trường mạng. Nội dung tập huấn đồng thời chú trọng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, kỹ năng tự bảo vệ, xây dựng văn hóa ứng xử và các mối quan hệ an toàn trong trường học.

Thông qua các tình huống thực tế, đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về cách nhận diện, xử lý bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ứng xử trên môi trường mạng và hỗ trợ học sinh có nguy cơ. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống kịp thời, phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bên cạnh đó, đại biểu được hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông, giáo dục, hỗ trợ học sinh và khai thác học liệu, nền tảng số phục vụ công tác giáo dục, tư vấn học đường, góp phần bảo đảm an toàn trường học.

Chương trình góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong nhận diện, phòng ngừa và xử lý các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; từ đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Dịp này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai trao quà biểu dương 2 học sinh trên địa bàn phường Pleiku đạt giải tại Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường năm 2026”.

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