Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Theo Bản án số 10/2026/LĐ-PT ngày 5-2-2026 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, anh Đinh Thanh T. ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm với Công ty F., từ ngày 8-10-2023 đến 7-10-2025. Mức lương ban đầu của anh hơn 72,6 triệu đồng/tháng và được điều chỉnh lên hơn 79,1 triệu đồng/tháng từ tháng 4-2024.

Ngày 12-9-2024, anh T. nhận email từ công ty thông báo chấm dứt hợp đồng ngay trong ngày, với lý do khách hàng gặp khó khăn trong dự án và doanh nghiệp cần tối ưu chi phí.

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Tuy nhiên, sau đó công ty cho rằng email này được bộ phận nhân sự gửi nhầm, không theo chỉ đạo của lãnh đạo, đồng thời không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và không đúng quy trình chấm dứt hợp đồng. Ngày 18-9-2024, công ty gửi email thu hồi thông báo và đề nghị anh T. trở lại làm việc.

Anh T. không đồng ý, cho rằng công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và phải bồi thường. Sau đó, công ty tiếp tục mời anh trở lại nhưng anh không đến.

Quy định hiện hành về chấm dứt hợp đồng lao động đặt ra những điều kiện cụ thể đối với việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Theo thông tin được Chính phủ đăng tải về Bộ luật Lao động, việc đơn phương chấm dứt phải thuộc trường hợp luật định và bảo đảm thời hạn báo trước theo từng loại hợp đồng.

Trong vụ việc này, Tòa án xác định email ngày 12-9-2024 không phù hợp quy định pháp luật về hình thức và nội dung nên không làm chấm dứt quan hệ lao động giữa anh T. và công ty.

Sau khi công ty thu hồi thông báo và nhiều lần yêu cầu anh trở lại làm việc, việc anh không đến được Tòa xác định là tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng. Vì vậy, Tòa cho rằng việc công ty chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 15-10-2024 do anh tự ý nghỉ việc là có căn cứ.

Từ vụ việc trên, khi nhận được email hoặc văn bản thông báo cho nghỉ việc, người lao động nên lưu giữ nguyên bản email, thời điểm nhận, nội dung thông báo và các trao đổi tiếp theo với doanh nghiệp. Đây là những tài liệu quan trọng nếu phát sinh tranh chấp.

Nếu doanh nghiệp sau đó thông báo “gửi nhầm”, người lao động không nên tự suy luận rằng hợp đồng đã chấm dứt. Cần yêu cầu doanh nghiệp xác nhận bằng văn bản tình trạng hợp đồng, lý do thu hồi và yêu cầu trở lại làm việc.

Trường hợp cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng của doanh nghiệp trái pháp luật, người lao động có thể sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp lao động theo quy định, thay vì tự ý nghỉ việc kéo dài.

Trong vụ án nói trên, dù không chấp nhận quan điểm cho rằng công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, Tòa vẫn xác định doanh nghiệp phải thanh toán cho anh T. tiền lương từ ngày 13-9 đến 15-10-2024, tương ứng hơn 79,1 triệu đồng, cùng hơn 65,9 triệu đồng tiền lương tháng thứ 13 theo điều kiện trong hợp đồng. Tổng số tiền công ty phải thanh toán theo phán quyết phúc thẩm là hơn 315,3 triệu đồng, gồm tiền lương còn thiếu và khoản công ty tự nguyện hỗ trợ.