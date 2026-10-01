Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Làng Đăk Mong (xã Kon Gang) có đến 99% hộ dân là người Bahnar. Những năm gần đây, người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng lúa nước 2 vụ. Thay vì canh tác theo lối cũ, bà con đưa các quy trình sản xuất được học từ lớp dạy nghề trồng lúa vào áp dụng trên 36 ha.

Chị YKam (làng Đăk Mong, xã Kon Gang) nâng cao năng suất cây lúa sau khi được tham gia lớp đào tạo nghề trồng lúa. Ảnh: T.D

Ngoài việc tích cực tuyên truyền để người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năm 2024, xã đã phối hợp mở lớp đào tạo nghề trồng lúa cho bà con. Sau khi áp dụng khoa học kỹ thuật, người dân đã từng bước nâng cao nhận thức và phát triển sản xuất lúa 2 vụ theo hướng bền vững.

Nhận thấy lợi ích từ việc học nghề trồng lúa, chị YKam bày tỏ: “Trước đây, tôi canh tác 3 sào lúa nhưng không có năng suất. Sau khi được tham gia lớp học nghề, tôi đã biết rõ quy trình trồng, chăm sóc lúa theo phương pháp hữu cơ để đảm bảo sản xuất lúa an toàn, năng suất ổn định và góp phần bảo vệ môi trường. Hiện nay, năng suất đạt trên 6 tạ/sào. Từ đó, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện”.

Cũng nhận thấy học nghề giúp mở lối sinh kế bền vững cho bản thân và gia đình, anh Nay Gái (buôn Luk, xã Phú Túc) chia sẻ: Tôi được tham gia lớp học nghề sửa chữa máy cày công suất nhỏ do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) tổ chức.

Hiện nay, không chỉ sửa chữa máy cày của gia đình, tôi còn nhận sửa cho người dân trong xã. Công việc giúp tôi có thêm nguồn thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng mỗi khi đến mùa vụ.

Lao động nông thôn tạo sinh kế bền vững sau các khóa học nghề ngắn hạn. Ảnh: T.D

Tại Trung tâm GDNN-GDTX Krông Pa (xã Phú Túc), việc đào tạo nghề được triển khai theo hướng ngắn hạn, sát với nhu cầu của người dân. Ông Hoàng Sơn Tùng - Giám đốc Trung tâm cho biết: Mỗi năm, đơn vị tổ chức khoảng 10 lớp đào tạo nghề. Riêng năm 2025, trung tâm tổ chức 14 lớp. Các nghề chủ yếu có thời gian đào tạo ngắn như: thú y, sửa chữa điện, sửa chữa máy cày công suất nhỏ…

Theo ông Tùng, các lớp nghề đều được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy, sau khi hoàn thành khóa học, học viên chủ yếu sử dụng kiến thức, kỹ năng đã học để phục vụ công việc của gia đình.

Từ một lớp học nghề, người dân có thêm kỹ năng để tự thực hiện công việc trước đây phải thuê người khác hoặc có thể cùng nhau nhận những công việc phù hợp tại địa phương. Cách làm này giúp đào tạo nghề gắn gần hơn với sinh kế và nhu cầu việc làm thực tế.

Tương tự, Trung tâm GDNN-GDTX Tây Sơn (xã Tây Sơn) cũng tổ chức 16 lớp đào tạo nghề với 443 học viên trong năm học 2026-2027. Phần lớn học viên là người dân tộc thiểu số, thuộc các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc những trường hợp đặc biệt tại địa phương.

Ông Phù Quốc Tiến - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Tây Sơn - thông tin: Trước khi mở lớp, chúng tôi khảo sát nhu cầu của người dân và doanh nghiệp để lựa chọn nghề đào tạo phù hợp. Các lớp chủ yếu có thời gian đào tạo 3 tháng hoặc dưới 3 tháng, giúp người dân có thể học nghề nhưng vẫn duy trì công việc, sinh kế của gia đình.

Trung tâm GDNN-GDTX Tây Sơn chú trọng cho học viên được học tập gắn với thực tế và thực hành. Ảnh: T.D

“Năm nay, phần lớn học viên lựa chọn 2 nghề là Kỹ thuật chế biến món ăn và Nuôi, phòng trị bệnh cho trâu bò. Đây đều là những nghề gắn với nhu cầu thực tế và điều kiện sinh kế của người dân địa phương.

Trong quá trình đào tạo, Trung tâm chú trọng cho học viên được học tập gắn với thực tế và thực hành để người học có điều kiện trực tiếp rèn luyện kỹ năng nghề”- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Tây Sơn cho biết.

Thực tế cho thấy, đào tạo nghề nông thôn thiết thực hơn khi ngành nghề xuất phát từ nhu cầu của người dân và điều kiện kinh tế - xã hội từng địa phương. Những khóa học ngắn hạn gần với công việc hằng ngày giúp người dân dễ tiếp cận, dễ áp dụng và có thể tạo sinh kế bền vững.