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Chi tiết phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày liên tiếp

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H.M (theo tuoitre, vnexpress, thanhnien)

(GLO)- Cùng với phương án lịch nghỉ tết 2027, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày, từ ngày 21 đến hết 24-11.

Phương án được Bộ Nội vụ trình sau khi lấy ý kiến 13 cơ quan, bộ, ngành. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ hai ngày 23-11 sang thứ bảy ngày 28-11.

Kỳ nghỉ lễ này gồm 4 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 21-11 đến hết thứ ba ngày 24-11 (bao gồm 1 Ngày Văn hóa Việt Nam, 1 ngày hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần). Đây là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này.

Phương án nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

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Cùng với phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Bộ Nội vụ trình lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày, từ ngày 4-2-2027 (28 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết ngày 11-2-2027 (tức mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi). Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trở lại làm việc vào mùng 6 Tết.

Dịp Quốc khánh 2027, công chức, viên chức dự kiến nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 2 đến hết 5-9 (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày cuối tuần).

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng (1 ngày), Ngày Quốc tế lao động (1 ngày), Quốc khánh (2 ngày), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Văn hóa Việt Nam (1 ngày).

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