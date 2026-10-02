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Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

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NHÃ UYÊN (theo Dân trí, TNO)

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Hàng loạt trường đại học đang mở rộng tuyển dụng nhân sự trình độ cao, đặc biệt là giảng viên, nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ, nhằm bổ sung đội ngũ phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

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Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC/Dân trí

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo tuyển dụng 71 viên chức năm 2026, gồm 56 chỉ tiêu giảng viên và 15 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Trong số 56 vị trí giảng viên, có 42 vị trí dành cho ứng viên có trình độ tiến sĩ. Nhà trường áp dụng chính sách thu hút riêng đối với người có bằng tiến sĩ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư, với các khoản hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đang triển khai đợt tuyển dụng thứ ba trong năm 2026 với 56 chỉ tiêu, gồm nhiều vị trí giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên môn.

Trong đó, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tuyển 8 nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu công nghệ Không gian và Dưới nước tuyển 4 nghiên cứu viên. Nhiều đơn vị đào tạo như Khoa Vật lý kỹ thuật, Khoa Toán - Tin, Trường Điện - Điện tử, Trường Cơ khí cũng có nhu cầu bổ sung giảng viên.

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cũng tuyển giảng viên cho 12 khoa, bộ môn, gồm: kinh tế, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ, kỹ thuật y sinh, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, điện - điện tử, toán và vật lý.

Ứng viên được yêu cầu có khả năng giảng dạy, hướng dẫn sinh viên đại học và sau đại học hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác. Đáng chú ý, trường cho biết giảng viên có bằng tiến sĩ, năng lực giảng dạy và nghiên cứu vượt trội có thể nhận mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng.

Trước đó, trong tháng 7, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cũng tuyển dụng giảng viên với mức thu nhập 45-60 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền lương theo quy định hiện hành. Với giảng viên nước ngoài, mức thu nhập cao nhất dành cho giáo sư được công bố lên tới 80 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực trình độ cao cũng xuất hiện tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Gia Định…

Ngoài mức thu nhập, các trường còn sử dụng nhiều chính sách để thu hút nhân lực chất lượng cao như hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học, thưởng các công bố quốc tế, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh và tạo điều kiện về thời gian để giảng viên phát huy chuyên môn.

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