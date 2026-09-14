Hơn 1.700 học sinh được tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT và an ninh học đường

Học sinh tham gia trao đổi, thảo luận về những kỹ năng tham gia giao thông an toàn và vấn đề an ninh học đường. Ảnh: Bích Thủy

Tại chương trình, đại diện Công an phường Thống Nhất đã thông tin, phổ biến một số quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phòng - chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử; sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và phòng ngừa tội phạm công nghệ cao…

Bên cạnh kiến thức cơ bản về pháp luật, các em học sinh còn được hướng dẫn những kỹ năng để tham gia giao thông an toàn, kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh... Mỗi học sinh sẽ tự giác hình thành thói quen chủ động phòng ngừa nguy hiểm, biết bảo vệ bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về ATGT và an ninh học đường cho học sinh. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và phòng ngừa tệ nạn xã hội, bạo lực học đường cho học sinh ngay từ trong nhà trường.