Cùng 1 lớp, khác chiều cao: Nhà trường phải bố trí bàn ghế học sinh thế nào?

(GLO)- Chiều cao học sinh ngày càng đa dạng, trong khi nhiều trường vẫn sử dụng bàn ghế cố định theo lớp học. Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, bố trí bàn ghế phù hợp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về sức khỏe và điều kiện học tập.

Cùng 1 lớp học, học sinh có thể chênh lệch đáng kể về chiều cao. Việc bàn ghế được trang bị theo một kích thước cố định khiến không ít em phải ngồi trong tư thế không thoải mái, đặt ra yêu cầu điều chỉnh cách bố trí cơ sở vật chất trường học theo sự phát triển thể chất của học sinh.

Việc bố trí bàn ghế trong phòng học cần phù hợp với chiều cao học sinh và diện tích phòng học theo quy định. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thực hiện tiêu chuẩn bàn ghế học sinh tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT (Thông tư 26), việc bố trí bàn ghế phải bảo đảm đúng cỡ, mã số phù hợp với chiều cao học sinh và diện tích phòng học theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường phổ thông.

Tuy nhiên, hiện nay, một số cơ sở giáo dục chưa rà soát đầy đủ chiều cao học sinh khi mua sắm, lựa chọn bàn ghế. Tình trạng bàn ghế sử dụng lâu năm chưa được sửa chữa, thay thế vẫn còn, kể cả những loại bàn ghế không phù hợp với kích cỡ, mã số theo quy định.

Do đó, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện quy trình rà soát, sắp xếp bàn ghế học sinh theo 6 bước. Cụ thể, bước 1 là rà soát, phân loại bàn ghế hiện có của trường và đánh cỡ số, mã số theo quy định tại Thông tư 26 từ cỡ số I đến cỡ số VI; tổ chức ghi mã số trên mỗi bàn, ghế theo mã số quy định tại Thông tư 26.

Bước 2, vào đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức đo chiều cao của học sinh để sắp xếp, bố trí mã số bàn, ghế tương ứng.

Theo các chuyên gia y tế, với học sinh cần bảo đảm “5 đúng”: đúng bàn, đúng ghế, đúng tư thế, đúng ánh sáng và đúng thời gian. Ngồi sai tư thế kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp, đồng thời làm tăng nguy cơ các vấn đề về tư thế và thị lực.

Bước 3, căn cứ kết quả thực hiện tại bước 1 và bước 2 và hiện trạng các phòng học hiện có của nhà trường về diện tích, sơ đồ, thiết kế..., nhà trường tổ chức sắp xếp, bố trí sĩ số học sinh và bàn, ghế phù hợp giữa chiều cao học sinh và mã số bàn, ghế tương ứng trong từng lớp học cụ thể.

Bước 4, căn cứ kết quả thực hiện tại bước 1, bước 2 và bước 3, nhà trường tính toán số lượng bàn, ghế cần sửa chữa và số lượng bàn ghế cần mua mới theo từng mã số bàn ghế.

Bước 5, tổ chức sửa chữa số lượng bàn, ghế cần sửa chữa theo từng mã số đã tính toán ở bước 4. Bước 6, tổ chức mua sắm số lượng bàn ghế cần mua mới theo từng mã số bàn ghế đã tính toán ở bước 4.

Trong khi chờ kết quả nghiên cứu chỉ số nhân trắc học sinh và soát xét các tiêu chuẩn liên quan, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT rà soát, đánh giá chiều cao học sinh để lựa chọn, mua sắm, sửa chữa và bố trí bàn ghế phù hợp đối với học sinh từ 1-1,75 m.

Đối với học sinh có chiều cao trên 1,75 m, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông xác định kích thước bàn ghế phù hợp.