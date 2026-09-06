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Học 2 buổi/ngày có phải kéo dài thời gian học của học sinh?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, TNO, VBPL)

(GLO)- Bước vào năm học 2026-2027, dạy học 2 buổi/ngày tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục. Tuy nhiên, học 2 buổi/ngày không đồng nghĩa với việc tăng tải chương trình hay “nhồi” thêm kiến thức cho học sinh.

Ngày 5-8-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Một trong những yêu cầu đối với ngành Giáo dục là đẩy nhanh lộ trình tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; đồng thời tăng cường giáo dục STEM/STEAM, kỹ năng số, giáo dục thể chất, nghệ thuật, hướng nghiệp và các hoạt động phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

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Mục tiêu của việc học 2 buổi/ngày không phải để học sinh “học lâu hơn”, mà nhằm có thêm thời gian học tập và trải nghiệm một cách hiệu quả, toàn diện hơn. Ảnh: T.D

Bước sang năm học mới, dạy học 2 buổi/ngày không còn chỉ được nhìn dưới góc độ tăng thời gian học tập tại trường mà được đặt trong yêu cầu đổi mới cách tổ chức giáo dục, hướng đến phát triển toàn diện học sinh.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT, từ năm học 2025-2026, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày được thiết kế theo 2 chức năng tương đối rõ.

Buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, gồm các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

Buổi 2 tập trung vào các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, đồng thời phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Nội dung có thể gồm phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu, bồi dưỡng học sinh có năng lực, kỹ năng sống, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM/STEAM, hướng nghiệp, ngoại ngữ, giáo dục tài chính, trí tuệ nhân tạo...

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu việc tổ chức 2 buổi/ngày phải không gây quá tải cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Nhà trường phải khảo sát nhu cầu học tập của học sinh, xây dựng kế hoạch phù hợp và công khai nội dung, thời khóa biểu.

Theo hướng dẫn hiện hành, học sinh tiểu học học tối thiểu 9 buổi/tuần; mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút. Đối với THCS và THPT, học tối thiểu 5 ngày và tối đa 11 buổi/tuần; mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 45 phút.

Việc bố trí buổi 1 và buổi 2 không bắt buộc phải cố định theo kiểu buổi sáng là buổi 1, buổi chiều là buổi 2 mà có thể linh hoạt theo điều kiện thực tế của nhà trường.

Vì vậy, thời gian học sinh có mặt tại trường có thể tăng so với mô hình học 1 buổi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chương trình chính khóa bị kéo dài tương ứng.

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