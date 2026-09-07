Dạy chính khóa môn Tin học, giáo viên có được thu tiền dạy thêm Toán?

(GLO)- Giáo viên được phân công dạy chính khóa môn Tin học nhưng có bằng cấp phù hợp để dạy Toán có được tổ chức dạy thêm và thu tiền của chính những học sinh mình đang dạy Tin học? Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn làm rõ vấn đề này.

Không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mình đang dạy

Một tình huống đang được nhiều giáo viên quan tâm là trường hợp giáo viên được nhà trường phân công dạy chính khóa môn Tin học, nhưng có bằng cấp, chuyên môn phù hợp để dạy Toán.

Giáo viên này muốn tổ chức dạy thêm môn Toán ngoài nhà trường, có thu tiền, cho chính những học sinh mình đang dạy môn Tin học.

Giáo viên dạy chính khóa môn Tin học không được tổ chức dạy thêm môn Toán có thu tiền cho chính những học sinh mà mình đang được nhà trường phân công dạy Tin học. Ảnh minh họa: AI

Vấn đề đặt ra là quy định cấm giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với “học sinh mà mình đang được nhà trường phân công dạy theo kế hoạch giáo dục” được hiểu theo môn học hay theo học sinh, lớp học.

Bộ GD&ĐT khẳng định, căn cứ xác định phạm vi áp dụng là đối tượng học sinh, không phải môn học mà giáo viên được phân công giảng dạy hay môn học mà giáo viên tổ chức dạy thêm.

Theo Bộ GD&ĐT, khoản 4 Điều 4 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT, quy định giáo viên không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà mình được nhà trường phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục.

Như vậy, giáo viên dạy chính khóa môn Tin học không được tổ chức dạy thêm môn Toán có thu tiền cho chính những học sinh mà mình đang được nhà trường phân công dạy Tin học.

Không phụ thuộc vào môn dạy thêm

Điểm đáng chú ý trong hướng dẫn của Bộ GD&ĐT là quy định trên không phân biệt môn học. Trong tình huống cụ thể, nếu giáo viên A được nhà trường phân công dạy Tin học cho lớp 8A và giáo viên này có đủ điều kiện chuyên môn để dạy Toán, giáo viên A vẫn không được tổ chức lớp dạy thêm Toán có thu tiền cho học sinh lớp 8A.

Việc học sinh tự nguyện đăng ký học Toán hay việc giáo viên không sử dụng điểm môn Tin học để gây sức ép cũng không làm thay đổi đối tượng mà quy định cấm hướng tới.

Bộ GD&ĐT cho rằng, quy định này nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích có thể phát sinh từ mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục; đồng thời bảo đảm tính khách quan, công bằng trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Giáo viên vẫn có thể dạy thêm Toán cho học sinh khác

Quy định trên không có nghĩa giáo viên dạy Tin học bị cấm dạy thêm môn Toán. Nếu có chuyên môn phù hợp và đáp ứng các điều kiện theo quy định về dạy thêm, giáo viên vẫn có thể dạy thêm Toán ngoài nhà trường cho những học sinh không thuộc đối tượng mình được nhà trường phân công giảng dạy.

Điểm mấu chốt là xác định đúng đối tượng học sinh mà giáo viên đang được nhà trường phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục.

Bộ GD&ĐT làm rõ cách hiểu “dạy chéo môn”

Trước khi có hướng dẫn này, quy định đã dẫn đến 2 cách hiểu khác nhau. Một cách hiểu cho rằng giáo viên chỉ không được dạy thêm có thu tiền môn mà mình đang phụ trách chính khóa.

Theo cách hiểu này, giáo viên dạy Tin học có thể dạy thêm Toán cho chính học sinh mình đang dạy nếu học sinh tự nguyện và giáo viên có đủ chuyên môn.

Cách hiểu còn lại cho rằng, chỉ cần học sinh đó là học sinh mà giáo viên đang được nhà trường phân công giảng dạy thì giáo viên không được tổ chức dạy thêm có thu tiền, bất kể môn dạy thêm là gì.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đã xác định rõ: căn cứ là học sinh, không phải môn học. Do đó, với trường hợp giáo viên dạy chính khóa môn Tin học nhưng muốn thu tiền dạy thêm Toán cho chính học sinh mình đang dạy Tin học, câu trả lời là không được phép.