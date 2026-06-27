Năm học 2026-2027: Siết lạm thu, kiểm soát dạy thêm trái quy định

(GLO)- Khi năm học 2026-2027, theo các chỉ đạo mới của ngành giáo dục, việc tăng cường thanh tra, công khai các khoản thu và siết chặt hoạt động dạy thêm sẽ là những giải pháp trọng tâm nhằm lập lại kỷ cương trong trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về các khoản thu trong nhà trường. Tất cả khoản thu phải được công khai, đúng quy định và có sự thống nhất với phụ huynh. Các khoản đóng góp tự nguyện không được biến thành khoản thu bắt buộc dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, các sở giáo dục và đào tạo phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lạm thu đầu năm học.

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung các quy định về dạy thêm, học thêm theo hướng phân định rõ giữa hoạt động dạy thêm và các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng trong nhà trường. Ảnh: Phương Vi

Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tăng cường công tác quản lý. Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung các quy định về dạy thêm, học thêm theo hướng phân định rõ giữa hoạt động dạy thêm và các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng trong nhà trường; đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục và địa phương.

Một trong những giải pháp được ngành giáo dục nhấn mạnh là giảm áp lực hành chính đối với giáo viên, tập trung nâng cao chất lượng dạy học chính khóa. Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 cũng yêu cầu rà soát các quy định lạc hậu, cắt giảm báo cáo hình thức để giáo viên có thêm thời gian dành cho chuyên môn và học sinh.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, tăng cường chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát tốt hơn các khoản thu cũng như hoạt động dạy thêm, học thêm.

Các chuyên gia cho rằng, để chấm dứt tình trạng lạm thu và dạy thêm trá hình, bên cạnh các quy định pháp luật, cần tăng cường công khai, minh bạch, phát huy vai trò giám sát của phụ huynh và xã hội. Việc xử lý nghiêm các vi phạm sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng và giảm áp lực đối với học sinh trong năm học mới.