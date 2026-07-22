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2 học sinh Gia Lai đạt giải tại kỳ thi toán học quốc tế SIMOC 2026

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC
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(GLO)- 2 học sinh của tỉnh Gia Lai vừa đạt thành tích nổi bật tại kỳ thi toán học quốc tế Singapore International Mathematical Olympiad Challenge (SIMOC) 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 21-7 ở Singapore, với sự tham gia của hơn 2.500 thí sinh đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

SIMOC là sân chơi toán học quốc tế do Trung tâm khảo thí toán học quốc tế Singapore (SIMCC) tổ chức thường niên. Năm nay, cuộc thi gồm 3 nội dung: Maths Olympiad Contest (thi cá nhân), Maths Warriors và Maths Master Mind (thi đồng đội).

Đặc biệt, mỗi đội bao gồm thành viên của những quốc gia khác nhau nhằm kiểm tra khả năng tư duy, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong môi trường quốc tế.

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Em Vũ Hoàng Nam nhận giải Á quân toàn năng tại SIMOC 2026. Ảnh: ĐVCC

Tại cuộc thi lần này, em Vũ Hoàng Nam - học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã xuất sắc giành huy chương vàng và cúp Á quân toàn năng.

Á quân toàn năng là một trong những danh hiệu cao quý nhất của SIMOC, dành cho những thí sinh có thành tích xuất sắc ở cả bài thi cá nhân và 2 phần thi đồng đội, thể hiện năng lực toàn diện về tư duy toán học, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, Vũ Hoàng Nam còn là 1 trong 6 thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự nội dung Clash of Maths Titans. Kết quả, đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân.

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Nhiều học sinh Việt Nam đạt giải cao tại SIMOC 2026. Ảnh: ĐVCC

Cùng tham dự kỳ thi, em Nguyễn Tuấn Kim - học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai giành huy chương đồng ở nội dung cá nhân.

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