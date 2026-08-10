(GLO)- Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên, với kinh phí dự kiến khoảng 42,29 tỷ đồng.

Theo đề xuất, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nhằm bảo đảm học sinh thuộc diện ưu tiên có đủ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học; giảm chi phí học tập cho gia đình, nhất là các hộ có thu nhập thấp, gia đình đông con đi học và trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến, có khoảng 182.207 học sinh phổ thông thuộc diện được hỗ trợ, với tổng kinh phí dự kiến 42,29 tỷ đồng từ ngân sách địa phương năm 2026.

Gia Lai đề xuất miễn phí sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc nhóm ưu tiên. Ảnh: T.D

Trường hợp được đề xuất là học sinh đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và thuộc 1 trong các nhóm: học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh khuyết tật; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Chính sách cũng áp dụng đối với học sinh là con liệt sĩ, con thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trường hợp 1 học sinh đồng thời thuộc nhiều nhóm thì chỉ được hưởng chính sách miễn phí sách giáo khoa 1 lần.

Theo phương án đề xuất, mỗi học sinh thuộc diện được hưởng chính sách sẽ mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình đang học.

Theo nội dung đề xuất, thay vì cấp tiền trực tiếp cho học sinh hoặc cha mẹ học sinh, Nhà nước sẽ mua sắm, trang bị sách cho thư viện các cơ sở giáo dục để tổ chức cho học sinh mượn, trả và tái sử dụng qua nhiều năm học.

Việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ góp phần bảo đảm quyền học tập, hạn chế nguy cơ học sinh thiếu sách đầu năm học. Ảnh: T.D

Tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên tận dụng tối đa số sách giáo khoa hiện có; đồng thời, tiếp nhận sách còn sử dụng được và điều chuyển giữa các cơ sở giáo dục trước khi mua sắm mới. Việc này nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm ngân sách và hạn chế trùng lặp với các chính sách hỗ trợ sách giáo khoa khác.

Dự kiến chính sách này được thực hiện từ năm học 2026-2027 và duy trì đến hết năm học 2028-2029. Từ năm học 2029-2030, việc miễn phí sách giáo khoa sẽ thực hiện theo chính sách chung của Trung ương.