Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học/hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271/2026/NĐ-CP quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

sach-giao-khoa-1.jpg
Ảnh minh họa

Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm: Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và Chương trình xóa mù chữ; Nghị định quy định miễn học phí và giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn - trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Sách giáo khoa được miễn phí sử dụng trong Nghị định thuộc danh mục được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc và sách giáo khoa chuyển đổi hoặc học liệu thay thế phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh khuyết tật.

Theo quy định, vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học/hoạt động giáo dục (môn học) tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó.

Đối với học sinh chuyển trường, Nghị định quy định học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường.

Cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến có trách nhiệm bố trí, cho học sinh mượn bổ sung sách giáo khoa kể từ ngày tiếp nhận học sinh vào học, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập của học sinh.

Chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình như sau: Từ năm học 2029-2030 miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách (hoặc xã hội hóa) được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định trên; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương.

Thời điểm cung cấp miễn phí sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo T.X (nhandan.vn)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sẵn sàng cho năm học đầu tiên dùng bộ sách giáo khoa thống nhất

Sẵn sàng cho năm học đầu tiên dùng bộ sách giáo khoa thống nhất

(GLO)- Từ ngày 29-6, giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia chương trình tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Cùng với công tác tập huấn, các đơn vị phát hành cũng chủ động chuẩn bị nguồn sách, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

Có thể bạn quan tâm

Sách giáo khoa cập nhật theo địa giới mới: Tra cứu bản PDF ở đâu?

Sách giáo khoa cập nhật theo địa giới mới: Có thể tra cứu PDF miễn phí trực tuyến

Tin tức

(GLO)- Trước những thay đổi về địa giới hành chính, một số nội dung trong sách giáo khoa đã được cập nhật để phù hợp với thực tiễn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc điều chỉnh chủ yếu liên quan đến tên địa phương, số liệu kinh tế - xã hội, bản đồ và thông tin hành chính ở một số môn học.

Dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non bị phạt đến 20 triệu đồng

Dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non bị phạt đến 20 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đề xuất, giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

Giáo dục

(GLO)- Sáng 23-6, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0, mở đầu chuỗi hoạt động khảo sát kéo dài từ ngày 23 đến 25-6 đối với 3 chương trình: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Kỹ thuật điện.

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Tin tức

(GLO)- Tổ chức IELTS vừa cho biết sẽ cập nhật thiết kế của mẫu chứng chỉ hiện hành để đáp ứng các yêu cầu của Ofqual - Cơ quan quản lý các loại bằng cấp, kỳ thi và khảo thí tại Anh. Tuy nhiên, hình ảnh mẫu chứng chỉ mới vẫn chưa được công bố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

Tin tức

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

null