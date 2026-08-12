Gia Lai tạo đồng thuận trong sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập

(GLO)- Chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập đang nhận được sự quan tâm, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, giáo viên và toàn xã hội. Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, việc tinh gọn đầu mối, sắp xếp lại đội ngũ ngành giáo dục được kỳ vọng tạo nền tảng nâng cao chất lượng dạy và học.

Sẵn sàng vận hành theo mô hình mới

Sau khi UBND tỉnh Gia Lai ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, ngành Giáo dục cùng các địa phương và trường học đang khẩn trương triển khai theo định hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Ảnh: T.D

Tại phường Pleiku, theo dự kiến, Trường Mầm non Hoa Phong Lan sẽ sáp nhập với Trường Mầm non Mai Vàng và Trường Mầm non Ánh Dương. Từ những băn khoăn ban đầu, cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh nhà trường đã từng bước hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, đồng thuận hướng tới xây dựng môi trường giáo dục ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Cô Trần Thị Thoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan cho biết: Sau khi sáp nhập, sẽ tối ưu hóa đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên hành chính, giúp tập trung nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để đầu tư trang thiết bị hiện đại đồng bộ hơn. Việc điều động bố trí giáo viên từ điểm trường thuận lợi đến dạy điểm trường xa sẽ góp phần sẻ chia khó khăn giữa các điểm trường; giáo viên có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển thêm về chuyên môn cũng như cách thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô Thoa cho rằng việc sắp xếp trường học liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nên khó tránh khỏi những tâm tư, băn khoăn. Bởi vậy, công khai, dân chủ, lắng nghe và giải đáp kịp thời những ý kiến chính đáng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai.

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Pleiku). Ảnh: T.D

Nhận định việc tổ chức lại trường lớp không làm thay đổi mục tiêu, chương trình giáo dục, hầu hết các đơn vị trường học đang tập trung rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, sách giáo khoa và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Ông Trịnh Văn Siêm - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc) chia sẻ: “Theo kế hoạch, Trường THCS Tam Quan Bắc sẽ sáp nhập với Trường THCS Hoài Sơn và Trường THCS Hoài Châu Bắc. Hiện chúng tôi đang chờ UBND phường hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn”.

Đối với đội ngũ nhà giáo, việc sắp xếp vừa đặt ra yêu cầu thích ứng với mô hình tổ chức mới, vừa mở ra cơ hội tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm. Với phụ huynh, điều họ quan tâm nhất là việc học tập của con em không bị gián đoạn, môi trường giáo dục ổn định và các quyền lợi chính đáng của học sinh tiếp tục được bảo đảm.

Vì vậy, trong quá trình triển khai, địa phương và các nhà trường luôn chú trọng thông tin, tuyên truyền, giải đáp những vấn đề phụ huynh quan tâm, qua đó từng bước tạo sự thống nhất.

Các đơn vị trường học đang tập trung rà soát cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn Nguyễn Quang Trung cho hay: Sau khi UBND tỉnh ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, UBND xã tiến hành xây dựng dự thảo đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sau khi hoàn thiện, chúng tôi sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy xã trước khi ban hành.

“Hiện nay, chúng tôi cũng đã thống nhất bước đầu về phương hướng, tiêu chuẩn và tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, hiệu phó… Đảm bảo mọi quy trình đều được công khai, minh bạch, công bằng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên ở các đơn vị trường học” - Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn cho biết.

Mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng dạy và học

Theo phương án dự kiến, sau khi thực hiện sắp xếp, Gia Lai sẽ còn 699 trường, giảm 568 trường, tương ứng 44,8%. Tỷ lệ giảm đầu mối tại 61 xã, phường vùng thuận lợi đạt 51,15%; tại 74 xã, phường còn lại đạt 37,17%.

Đáng chú ý, xã Cửu An là địa phương giảm nhiều đầu mối nhất (7 trong tổng số 10 trường); xã Ia Khươl giảm ít nhất (với 1 trong tổng số 9 trường). Gia Lai vẫn giữ ổn định 1 trung tâm GDTX và 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Gia Lai sẽ còn 699 cơ sở giáo dục công lập sau sáp nhập. Ảnh: T.D

Sau khi điều chỉnh, toàn tỉnh giảm 1.293 lớp học, gồm 554 lớp tiểu học, 580 lớp THCS và 159 lớp THPT, tương ứng giảm 2.066 chỉ tiêu biên chế giáo viên. Tổng số cán bộ quản lý sau sắp xếp sẽ giảm 747 người, còn lại 2.083 người.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam cho biết: “Sau sắp xếp, bộ máy quản lý được tinh gọn hơn, nguồn lực dành nhiều hơn cho hoạt động dạy và học, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên và quyền lợi của học sinh được bảo đảm”.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thông tin: Phương án được xây dựng trên cơ sở chủ trương của Trung ương, đồng thời bám sát điều kiện thực tế của từng địa phương; xem xét nhiều yếu tố như quy mô dân cư, khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất hiện có và dự báo nhu cầu phát triển giáo dục trong 5-10 năm tới.

Phương án sáp nhập trường lớp bám sát điều kiện thực tế của từng địa phương. Ảnh: T.D

“Với nguyên tắc xuyên suốt là lấy người học làm trung tâm, phương án sắp xếp bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, an toàn và không làm tăng chi phí đi học. Quan điểm xuyên suốt của ngành giáo dục là việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo cũng như quyền học tập của học sinh” - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai khẳng định.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, điều chỉnh quy mô lớp học phù hợp điều kiện thực tế. Trước mắt, ưu tiên thực hiện tại 61 xã, phường vùng thuận lợi và những trường có đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phòng học, trang thiết bị.

Về tổ chức bộ máy, mỗi trường sau sắp xếp bố trí hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng tại trường chính. Việc lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đồng thời, căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công tác và khả năng quản trị phù hợp với quy mô cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Đối với đội ngũ giáo viên, tỉnh chủ trương cơ bản giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm và quy mô lớp học. Nhân viên thư viện, thiết bị, y tế tiếp tục được bố trí tại trường chính và các phân hiệu nhằm duy trì chất lượng hoạt động dạy học. Mỗi trường sau sắp xếp bố trí một kế toán và một văn thư kiêm thủ quỹ.

Việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo. Ảnh: T.D

Trước ngày 30-8, tỉnh Gia Lai sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, con dấu và các điều kiện cần thiết để các cơ sở giáo dục đi vào hoạt động ổn định.

“Việc sắp xếp phải khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Đồng thời, bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng đến công tác khai giảng năm học 2026-2027” - Giám đốc Sở GD&ĐT nêu rõ.