Đã có lịch tựu trường, thi tốt nghiệp THPT năm học mới

Học sinh cả nước tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần; lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến vào 11 và 12.6 hằng năm.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định 2308/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học, trong đó có lịch tựu trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Đáng chú ý, khung kế hoạch này áp dụng trong toàn quốc từ năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo, thay vì ban hành từng năm như lâu nay.

Học sinh trường công sẽ tựu trường sớm nhất 2 tuần trước khai giảng

Theo đó, tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5. 9 hằng năm.

Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18.1 hằng năm, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31.5 hằng năm.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trước ngày 30.6 hằng năm. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31.7 hằng năm.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra trong các ngày 11 và 12.6 hằng năm. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cũng nêu nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương. Theo đó, kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Bộ GD-ĐT yêu cầu kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Tuy nhiên, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Theo Tuệ Nguyễn (TNO)