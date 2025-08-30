Học sinh Gia Lai nô nức tựu trường

(GLO)- Ngày 29-8, học sinh trên toàn tỉnh Gia Lai đã chính thức tựu trường trong không khí hân hoan, phấn khởi bước vào năm học mới 2025-2026.

Ngay từ sáng sớm, Ban Giám hiệu, thầy-cô giáo và nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức đón học sinh từ bậc học mầm non đến THPT tựu trường theo kế hoạch. Học sinh các cấp trở lại trường trong tâm thế phấn khởi, háo hức được gặp gỡ thầy cô, bạn bè, sẵn sàng bắt đầu một năm học mới.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku) đón trẻ trong ngày đầu đến lớp.

﻿Ảnh: Hoàng Hoài

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku), lớp học được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, sân trường rộn ràng tiếng cười nói của hơn 200 trẻ trong ngày đầu đến lớp.

Cô Phạm Thị Kim Thương-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Năm học này, trường có 20 nhóm lớp với 730 trẻ. Ngoài việc cử những giáo viên có kinh nghiệm, giỏi kỹ năng tiếp cận trò chuyện với trẻ mới đi học, chuẩn bị vệ sinh lớp học sạch sẽ, nhà trường còn tổ chức rà soát an toàn vệ sinh thực phẩm để trẻ có bữa ăn ngon và cha mẹ yên tâm gửi con đến trường”.

Phụ huynh Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku) đến sớm để xem danh sách lớp.

﻿Ảnh: Hoàng Hoài

Năm học 2025-2026, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) tuyển sinh 13 lớp 10 với 455 chỉ tiêu. Trong đó, chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Hóa học tuyển sinh 2 lớp/môn; chuyên Vật lý, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý tuyển sinh 1 lớp/môn (mỗi lớp 35 học sinh).

Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Để chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường, nhà trường đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp nhằm tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp để đón học sinh. Trong ngày tựu trường, học sinh sẽ nhận lớp, nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy lớp học cũng như chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng sắp tới.

Sau khi có danh sách lớp, biết mình đậu vào lớp 10C1A (Trường THPT chuyên Hùng Vương), em Đặng Châu Giang đã chuẩn bị đầy đủ hành trang sẵn sàng đón chào năm học mới.

“Em rất hào hứng và mong chờ ngày tựu trường để được gặp thầy cô và bạn bè trong ngôi trường mình hằng mơ ước. Tuy nhiên, em cũng khá lo lắng vì môi trường mới này sẽ yêu cầu cao hơn về năng lực học tập. Chính vì vậy, bản thân em xác định nhanh chóng hòa nhập với các bạn, với trường lớp và nỗ lực để học tập tốt”-Giang bày tỏ.

Cô và trò Trường THPT chuyên Hùng Vương trong ngày tựu trường. Ảnh: Hoàng Hoài

Tương tự, hầu hết các trường học tại phía Đông tỉnh cũng hòa chung không khí tựu trường. Cán bộ, giáo viên và nhân viên đều có mặt đầy đủ để hỗ trợ việc đón học sinh đến lớp.

Cô Đỗ Thị Cương-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cát Tiến (xã Cát Tiến)-cho biết: Năm học 2025-2026, trường có 21 lớp với 692 học sinh. Với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, nhìn chung, không khí tựu trường diễn ra khá sôi nổi, hào hứng. Sau khi nhận lớp, học sinh được nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến một số nội dung cần lưu ý để chuẩn bị cho ngày khai giảng; nhắc nhở các em chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, sẵn sàng cho năm học mới.

“Trước đó, trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp lập nhóm Zalo để phụ huynh nắm rõ các hoạt động của trường, lớp”-cô Cương cho hay.

Sân trường rộn rã trong ngày tựu trường. Ảnh: Trần Dung

Ở vùng biên giới, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ), trong buổi sáng tựu trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đã có mặt đông đủ để đón học sinh. Khuôn mặt cô-trò ai cũng háo hức vì được gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè kéo dài. Những tiếng chào hỏi, nói cười rộn ràng khắp các lớp học.

Trước đó, để đảm bảo tỷ lệ đến lớp sau kỳ nghỉ hè, nhà trường tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường đúng thời gian quy định.

“Năm học 2025-2026, trường có 510 học sinh với 16 lớp. Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến huy động học sinh đến lớp, đến nay, nhà trường đã sẵn sàng các điều kiện để bước vào năm học mới trong tâm thế vui tươi, phấn khởi; quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó”-thầy Đinh Văn Phương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi-chia sẻ.

Một lớp học của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ) trong buổi sáng tựu trường. Ảnh: Trần Dung

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam thông tin: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có 1.396 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó bậc mầm non với 474 trường, bậc tiểu học 407 trường, THCS 305 trường và THPT 109 trường.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai xác định: "Bước sang năm học mới với nhiều khó khăn, thử thách, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần phải vượt lên chính mình, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo gắn với chuyển đổi số và hội nhập".

Cụ thể, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đầu năm học như: Huy động trẻ đúng độ tuổi đến trường; tổ chức tuyển sinh và thực hiện các hoạt động giáo dục đảm bảo kế hoạch thời gian năm học; tổ chức Lễ khai giảng năm học; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở vật chất; rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học phù hợp với điều kiện ở địa phương...