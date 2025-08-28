Danh mục
Gia Lai: Tiếp sức học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

DƯƠNG LINH
(GLO)- Càng gần ngày tựu trường, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn càng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền, hội đoàn thể, nhóm thiện nguyện. Những món quà tiếp thêm niềm tin, giúp các em thêm hứng khởi bước vào năm học mới.

Ngày 23-8, tại xã Tuy Phước Tây, chương trình tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” được tổ chức với sự tham gia của nhiều tổ chức Đoàn thanh niên thuộc các doanh nghiệp, ngân hàng, bưu điện và ngành điện lực trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức chia học sinh có hoàn cảnh khó khăn thành hai nhóm để hỗ trợ phù hợp: 50 học sinh tiểu học nhận phần quà trị giá 300 nghìn đồng gồm tiền mặt và tập vở; 10 học sinh trung học cơ sở được tặng thẻ bảo hiểm y tế, mỗi thẻ trị giá 900 nghìn đồng.

dsc02807.jpg
Tặng quà cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tuy Phước Tây. Ảnh: D.L
Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh trung học cơ sở ở xã Tuy Phước Tây. Ảnh: D.L

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh trung học cơ sở ở xã Tuy Phước Tây. Ảnh: D.L

Em Văn Thanh Hải (lớp 7A2, Trường Trung học cơ sở Phước An) là một trong số những học sinh nhận thẻ bảo hiểm y tế. Cha em làm nghề điêu khắc đá xa nhà, Hải sống cùng ông bà nội đã ngoài 70 tuổi và người chị chưa tròn 18.

Nhận quà trên tay, Hải xúc động: “Nhờ được tặng thẻ bảo hiểm y tế, gia đình em có thể tiết kiệm thêm được một khoản, em cũng yên tâm hơn về chi phí khám chữa bệnh nếu chẳng may ốm đau. Đây là món quà ý nghĩa, góp phần tiếp thêm hứng khởi để em bước vào năm học mới”.

Cùng chung mục tiêu hỗ trợ đối tượng trên, chiều 27-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam đã trao 100 suất học bổng và quà, tổng trị giá 80 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số đó, có cả số học sinh được các hội đoàn thể nhận đỡ đầu từ trước.

dsc02941.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam tặng học bổng và quà cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: D.L

Lê Nguyễn Ngọc Thọ (SN 2010) là trường hợp như thế. Thọ mồ côi cha, mẹ đau ốm thường xuyên, thu nhập từ việc buôn bán nhỏ chẳng mấy ổn định. Em được Hội Liên hiệp phụ nữ phường đỡ đầu hơn một năm nay và sẽ kéo dài đến khi Thọ đủ 18 tuổi.

“Em đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh để vừa học văn hóa, vừa học nghề, với mong muốn sau này có công việc ổn định làm chỗ dựa cho mẹ. Sự quan tâm hỗ trợ từ các cô chú đã giúp em thêm động lực để tiếp tục cố gắng”, Thọ tâm sự.

Các hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn cũng được mở rộng tới những vùng còn nhiều khó khăn. Từ tháng 7-2025 đến nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao hơn 3.400 suất quà, tổng trị giá hơn 1,25 tỷ đồng, gồm tiền mặt, sách vở, xe đạp, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm.

img-7936.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh xã Vân Canh. Ảnh: ĐVCC

Ông Trần Đình Ký-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, chia sẻ: “Sau khi sáp nhập tỉnh, khu vực phía Tây vẫn còn nhiều học sinh có điều kiện sống có phần hạn chế, thiệt thòi. Vì vậy, Hội chủ trương mở rộng địa bàn hỗ trợ sang vùng này, nhằm đảm bảo các em được quan tâm đồng đều và kịp thời”.

Để thống nhất với chủ trương của Hội, các chi hội ở cơ sở cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ. Chẳng hạn, Chi hội Hoài An trong tháng 8 đã trao 306 suất quà với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Dự kiến vào tháng 9, Chi hội sẽ tiếp tục trao khoảng 500 suất với tổng trị giá 300 triệu đồng.

1.jpg
Chi hội Hoài An phối hợp cùng Câu lạc bộ Người tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh ở làng Groi, xã Kbang. Ảnh: ĐVCC

Anh Lưu Quốc Trí-Chi hội trưởng Chi hội Hoài An, chia sẻ: “Việc trực tiếp đến tận nơi, gặp gỡ và trao quà cho các em giúp chúng tôi thực hiện đồng bộ với hướng dẫn và mục tiêu của Hội. Hỗ trợ không chỉ về vật chất, mà còn tạo niềm tin, khích lệ các em vững bước đến trường”.

