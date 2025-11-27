Đảm bảo sách vở cho học trò vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Sau trận mưa lũ vừa qua, nhiều học sinh ở Gia Lai thiếu sách giáo khoa (SGK), vở và dụng cụ học tập. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đạo tạo, chính quyền địa phương đã kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp học trò vùng lũ sớm ổn định học tập.

Hơn 448.000 quyển sách giáo khoa bị hư hại

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở vật chất trường học trên địa bàn, với tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 24 tỷ đồng.

Cùng với đó, SGK và đồ dùng học tập của học sinh bị cuốn trôi, hư hỏng với số lượng lớn. Cụ thể: Bậc mầm non hư hỏng khoảng 4.160 bộ dụng cụ học tập; bậc tiểu học thiệt hại 2.265 bộ SGK; bậc THCS thiệt hại hơn 212.000 quyển SGK; bậc THPT thiệt hại khoảng 145.700 quyển SGK. Ước tính tổng thiệt hại về SGK khoảng 448.202 quyển.

Mưa lũ làm ướt và hư hỏng nhiều bộ SGK và đồ dùng học tập của học sinh. Ảnh: Trần Dung

Ông Đặng Văn Phụng-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai-thông tin: "Nhiều trường học của tỉnh bị thiệt hại do trận lũ vừa qua. Dù đã chủ động ứng phó nhưng nước lên nhanh khiến nhiều địa phương, đơn vị không kịp trở tay. Đặc biệt, nước ngập sâu làm sách vở của học sinh bị ẩm ướt, hư hại".

Trước tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương đã kêu gọi các đơn vị, đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm hỗ trợ để các em vượt qua khó khăn. Trước mắt, các nguồn ủng hộ sẽ tập trung cho việc tặng sách, vở cho học sinh vùng lũ, cố gắng đảm bảo tất cả học sinh có sách vở đến trường.

Rất nhiều sách vở của học sinh Gia Lai bị ngâm trong bùn nước trong đợt lũ lụt vừa qua. Ảnh: Trần Dung

Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp phát miễn phí toàn bộ SGK cho học sinh vùng lũ. Bộ cũng đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học phối hợp với các địa phương thống kê số lượng SGK bị hư hỏng để hỗ trợ kịp thời. Hiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản SGK để cung ứng cho học sinh vùng lũ, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Những ngày sau lũ, điều dễ thấy nhất là sự nỗ lực đồng lòng của toàn xã hội để đảm bảo việc học của học sinh vùng thiên tai. Từ lực lượng quân đội, Công an đến các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm đều hướng về trường học. Từng bộ SGK, từng chiếc áo trắng, cặp, vở… được gửi đến kịp lúc giúp học sinh vùng lũ tự tin trở lại lớp học.

Thầy trò Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn chuẩn bị hàng ngàn quyển vở trao tặng học sinh vùng lũ. Ảnh: Trần Dung

Những quyển vở còn thơm mùi mới như tiếp thêm niềm vui và động lực cho em Nguyễn Xuân Phúc (học sinh Trường THCS Cát Chánh, xã Ngô Mây) sau những mất mát. “Nước lũ vừa qua nhà con bị ngập nặng, sách vở của con cũng ướt hết. Được nhận những quyển sách, tập vở mới, con thấy vui lắm”-Phúc xúc động nói.

Mưa lũ cũng khiến toàn bộ sách vở, quần áo của em Ngô Tấn Phú-học sinh Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) hư hỏng. “Lúc thấy sách vở bị ướt, em chỉ lo khi đi học bị thiếu sách, thiếu vở. Được tặng SGK và vở, em yên tâm trở lại với trường lớp”-Phú chia sẻ.

Sách vở của em Ngô Tấn Phú-học sinh Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình-bị ướt sau trận lũ. Ảnh: Trần Dung

Nước rút, em Hồ Thiên Long-học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông) rất buồn khi SGK, vở ghi bài đã bị ngấm nước. Thiên Long bày tỏ: “Nhà trường đã cấp sách vở cho em đến lớp. Em mong đừng có lũ nữa để sách vở, quần áo không bị ướt”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn Võ Hữu Hiếu cho biết: “Trường có khoảng 229 học sinh có sách vở, quần áo bị trôi và ướt do nước lũ. Nhà trường cơ bản đã đảm bảo sách vở cho các em để tiếp tục việc học”.

Sau khi tiếp nhận trên 2.000 quyển vở từ các đơn vị, nhà hảo tâm, thầy Ngô Quốc Hùng-Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông) chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp rà soát trường hợp học sinh bị hư hỏng sách vở trong đợt lũ để trao cho các em.

“Đây là món quà ý nghĩa nhất đối với thầy và trò chúng tôi ở thời điểm khó khăn này. Hiện nhà trường vẫn đang mong muốn nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhằm hỗ trợ thêm sách vở và đồ dùng học tập; đảm bảo cho các em tự tin quay trở lại học tập”-thầy Hùng chia sẻ.

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Phước Thuận (xã Tuy Phước) quay trở lại lớp học sau cơn lũ. Ảnh: Trần Dung

Người trẻ chung tay gom sách vở cho học trò vùng lũ

Những ngày cuối tháng 11, hành trình đưa sách vở, đồ dùng học tập trở lại với học sinh vùng ngập đã được khởi động từ nhiều phía, mỗi nơi một cách nhưng cùng chung một tấm lòng.

Ngày 24-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chương trình hỗ trợ cho học sinh vùng lũ của Trường Tiểu học Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây) và Trường THCS Cát Chánh (xã Ngô Mây). Tại đây, đoàn đã trao 100 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất. Những phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao tận tay từng em, không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn gửi gắm thông điệp đồng hành cùng học sinh vượt qua mất mát sau thiên tai.

Anh Lý Anh Việt-Phó Bí thư Tỉnh đoàn-trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây). Ảnh: ĐVCC

Tinh thần ấy cũng được khơi dậy mạnh mẽ từ thị xã Hoài Nhơn (cũ) khi 7 đoàn phường, gồm: Hoài Nhơn Nam, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc và Tam Quan đã phối hợp trao 700 suất quà với tổng trị giá 260 triệu đồng cho học sinh và người dân vùng lũ. Trong đó có 400 suất dành cho học sinh các trường tiểu học ở Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Chị Huỳnh Thùy Linh-Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam-cho biết: “Chúng tôi đã liên lạc qua nhóm chung, kêu gọi tập hợp sách vở cùng nhu yếu phẩm rồi sau đó phân loại, vận chuyển để kịp trao cho các em. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các điểm trường ở Quy Nhơn, Tuy Phước; đồng thời thực hiện chương trình “Đông ấm vùng cao” để gửi đến học sinh miền núi trong thời gian tới”.

Các đoàn phường tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây). Ảnh: ĐVCC

Tiếp nối mạch lan tỏa ấy, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Quy Nhơn) đã chuyển hơn 4.000 quyển vở, nhiều thùng sách, gần 100 thùng sữa cùng một số cặp đến các trường, như: Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc), Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông)...

Điều ý nghĩa là phong trào nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía phụ huynh lẫn học sinh. Nhìn người lớn làm gương, không ít bạn nhỏ chủ động cho đi với suy nghĩ thơ ngây nhưng hết sức đáng quý: Mong các bạn cũng có đủ đồ dùng học tập như mình để lại được vui học như ngày trước...

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn hào hứng cùng nhau quyên góp, giúp đỡ những bạn đồng trang lứa thiếu sách vở, đồ dùng học tập do lũ lụt. Ảnh: Dương Linh

Song song với nỗ lực từ nhà trường và cấp bộ Đoàn, các bạn trẻ trong cộng đồng cũng có nhiều cách làm hay để quyên góp sách vở tặng học trò vùng lũ. Điển hình như mô hình “đổi sách vở, đồ dùng học tập lấy trà sữa” của bạn Phan Thị Linna (chủ quán Coho, 15 Trần Cao Vân).

Từ ngày 23-11 đến nay, có khoảng 300-400 lượt người đến đổi quà theo quy định 4 kg sách/ly, 4 quyển vở/ly, 1 balo/ly. Nhiều bạn tự nguyện tự bỏ tiền túi mua vở, bút đem tặng mà không nhận trà sữa. Ai cũng vui vì được góp sức cho những “mầm non” đang cần lắm sự giúp đỡ, yêu thương từ mọi người...

“Từ mô hình này, tôi nhận được hơn 1.000 quyển vở, khoảng 500-600 quyển sách, 1.000 cây bút. Ngoài xếp sách tại quán để ai cũng có thể đến nhận trực tiếp, tôi còn gửi đến các đơn vị uy tín để nhờ chuyển đến những nơi thực sự cần"-chị Linna cho biết.

Chị Linna (phải) giúp Như Quỳnh soạn lại số sách vở để cô bạn mang về nhà cho 2 em nhỏ. Ảnh: Dương Linh

Đến tiệm xin sách về cho 2 em của mình, chị Phạm Võ Như Quỳnh (phường Quy Nhơn Nam) tâm sự: "Quê tôi ở Phú Yên, nhà bị ngập đến tận mái, toàn bộ sách vở và đồ dùng học tập của hai em nhỏ đều bị cuốn trôi. Tôi cảm thấy biết ơn vì có thể lấy sách ở đây về cho các em, chắc các em mừng lắm”.

Sau lũ, học sinh trở lại trường để học tập, và điều cấp thiết nhất là đảm bảo sách vở cho các em. Chính vì thế, cùng với sự hỗ trợ về SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh vùng lũ Gia Lai cũng đang rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để các em có đủ vở trắng, áo quần và đồ dùng học tập, đảm bảo tất cả học sinh đều có sách vở đến trường.