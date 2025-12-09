Đồng loạt tuyên truyền về an ninh học đường ở phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 8-12, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền về đảm bảo an ninh học đường ở Trường THCS Nguyễn Văn Cừ và Trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, giáo viên của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ và Trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Được biết, đây là 2 ngôi trường đầu tiên trong chuỗi hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền về đảm bảo an ninh học đường do Công an phường Thống Nhất triển khai đồng loạt trên địa bàn.

Lực lượng Công an tích cực lan tỏa thông điệp "nói không với bạo lực học đường". Ảnh: ĐVCC

Chương trình được triển khai với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện-Một nội dung tuyên truyền” xoay quanh việc phòng ngừa mâu thuẫn, khuyến khích kỹ năng ứng xử hòa bình và hạn chế tối đa tình trạng học sinh đánh nhau.

Tại chương trình, lực lượng Công an đã phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, lồng ghép các tình huống thực tế để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong trường học; tác hại của việc quay clip, đăng tải, bình luận và chia sẻ video bạo lực học đường; chế tài của pháp luật đối với hành vi đánh nhau, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ và Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Công an phường Thống Nhất đã phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên TMDV xuất nhập khẩu Phạm Gia Khang tặng 100 suất quà, với thông điệp “Nói không với bạo lực học đường”.

Được biết, trong đầu tháng 12-2025, trên địa bàn phường Thống Nhất đã xảy ra 2 vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Tôn Đức Thắng và THCS Nguyễn Văn Cừ.