Trường THPT chuyên Hùng Vương chung tay hỗ trợ học sinh vùng lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về việc ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã phát động quyên góp sâu rộng trong toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã tự nguyện đóng góp ít nhất một ngày lương, tổng số tiền thu được gần 40 triệu đồng để gửi đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Song song với đó, thực hiện thư ngỏ của Ban Chấp hành Đoàn trường, phong trào đóng góp vật phẩm nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phụ huynh và học sinh. Tổng số vật phẩm quyên góp được gồm: 5.150 quyển vở, 24 hộp bút mực, 100 bút chì, 130 chăn ấm, 20 bao quần áo các loại.

Phong trào quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ được phụ huynh và học sinh nhà trường hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh: Quang Trương

Từ những nguồn lực trên, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà cho các đơn vị và địa phương chịu thiệt hại do bão lũ. Cụ thể, tặng cho Trường THCS Bùi Thị Xuân và Trường THPT Hùng Vương (Phường Quy Nhơn Tây) mỗi trường 1.700 quyển vở, 40 chiếc chăn ấm cùng nhiều quần áo ấm; tặng cho học sinh và bà con vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xã Ia Sao 1.750 quyển vở, 24 hộp bút mực, 100 bút chì, 50 chiếc chăn và 7 bao áo ấm.

Đây là sự sẻ chia kịp thời, góp phần giúp các trường học và người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục việc dạy và học sau thiên tai.