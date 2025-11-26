Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường THPT chuyên Hùng Vương chung tay hỗ trợ học sinh vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TRƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về việc ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã phát động quyên góp sâu rộng trong toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã tự nguyện đóng góp ít nhất một ngày lương, tổng số tiền thu được gần 40 triệu đồng để gửi đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Song song với đó, thực hiện thư ngỏ của Ban Chấp hành Đoàn trường, phong trào đóng góp vật phẩm nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phụ huynh và học sinh. Tổng số vật phẩm quyên góp được gồm: 5.150 quyển vở, 24 hộp bút mực, 100 bút chì, 130 chăn ấm, 20 bao quần áo các loại.

hung-vuong-1.png
Phong trào quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ được phụ huynh và học sinh nhà trường hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh: Quang Trương

Từ những nguồn lực trên, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà cho các đơn vị và địa phương chịu thiệt hại do bão lũ. Cụ thể, tặng cho Trường THCS Bùi Thị Xuân và Trường THPT Hùng Vương (Phường Quy Nhơn Tây) mỗi trường 1.700 quyển vở, 40 chiếc chăn ấm cùng nhiều quần áo ấm; tặng cho học sinh và bà con vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xã Ia Sao 1.750 quyển vở, 24 hộp bút mực, 100 bút chì, 50 chiếc chăn và 7 bao áo ấm.

Đây là sự sẻ chia kịp thời, góp phần giúp các trường học và người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục việc dạy và học sau thiên tai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Giáo dục

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

null