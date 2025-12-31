Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Minh Chí

Tâm huyết giữ lửa công tác Đội ở vùng khó

Tốt nghiệp chuyên ngành Sử - Công tác Đội tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (nay là Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai), năm 2008, thầy Trương Công Hương về nhận công tác tại Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng và gắn bó cho đến nay.

Hơn 15 năm đứng lớp cũng là chừng ấy năm thầy miệt mài với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Nhà trường đứng chân trên địa bàn có đông học sinh là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn nên công tác giáo dục gặp không ít thách thức.

Những ngày đầu về trường, thầy Hương đối diện với nhiều khó khăn: học sinh rụt rè, thiếu tự tin; phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em; kinh phí dành cho hoạt động Đội còn hạn hẹp.

Thay vì chùn bước, thầy lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước tạo dựng môi trường học đường thân thiện, gần gũi.

Một trong những mô hình tiêu biểu là lớp võ miễn phí do thầy trực tiếp phụ trách. Vào 16 giờ 30 phút các chiều thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, sân Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng lại rộn ràng tiếng hô tập võ.

Không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý thức kỷ luật, lớp võ còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, góp phần hình thành nền nếp và tinh thần gắn bó với trường lớp cho các em.

Thầy Trương Công Hương dạy võ cho các em học sinh. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, từ năm học 2012-2013, thầy Hương triển khai mô hình “Đàn gà khăn quàng đỏ” kết hợp “Vườn rau của em”. Các mô hình này vừa giúp Liên đội chủ động gây quỹ, vừa giáo dục học sinh kỹ năng lao động, tinh thần tiết kiệm và trách nhiệm tập thể thông qua một vòng tuần hoàn khép kín, phù hợp với điều kiện nhà trường.

Thầy Hương còn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trò chơi dân gian, giao lưu kết nghĩa với các liên đội bạn. Qua các phong trào, nhiều học sinh dần trở nên tự tin hơn, chủ động tham gia sinh hoạt tập thể. Liên đội Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng nhiều năm liền nằm trong tốp đầu về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện Đak Pơ (cũ).

Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy

Không chỉ nổi bật trong công tác Đội, thầy Trương Công Hương còn là giáo viên Lịch sử có chuyên môn vững vàng, giàu sáng tạo. Thầy mạnh dạn đưa học sinh đi tìm hiểu các di tích lịch sử, ứng dụng công nghệ thông tin, video minh họa, phân vai nhân vật lịch sử và khai thác các công cụ hỗ trợ hiện đại trong giảng dạy.

Nhờ cách tiếp cận sinh động, dễ hiểu, môn Lịch sử trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với học sinh, khơi gợi niềm yêu thích và sự tự hào về truyền thống quê hương, đất nước.

Từ năm 2011 đến nay, đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử của nhà trường liên tục đạt giải cấp huyện (cũ) và cấp tỉnh, trở thành điểm sáng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đánh giá về đồng nghiệp, thầy Bùi Thanh Nhàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng - cho biết: “Thầy Hương có nền tảng chuyên môn vững, nổi bật ở sự sáng tạo và khả năng nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh. Chính sự gần gũi, sâu sát ấy đã giúp việc vận động học sinh vùng khó đến trường đạt hiệu quả rõ rệt”.

Cùng quan điểm, cô Vi Thị Hồng Huynh - giáo viên Ngữ văn của trường - chia sẻ: “Ở thầy Hương, tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong từng công việc. Thầy luôn chủ động hỗ trợ đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động chung của nhà trường”.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng tham gia buổi học thực tế tại Đền tưởng niệm và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: NVCC

Những đóng góp bền bỉ của thầy Hương đã được ghi nhận bằng những thành tích đáng trân trọng. Trong suốt quá trình công tác, thầy liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (cũ), cấp tỉnh; là huấn luyện viên cấp I quốc gia của Hội đồng Đội Trung ương.

Bên cạnh đó, thầy còn vinh dự là 1 trong 20 Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2023; cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm, tận tụy trên cương vị Phó Hiệu trưởng

Tháng 2-2025, thầy Trương Công Hương được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng. Với thầy, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trong bối cảnh nhà trường đứng chân trên địa bàn vùng khó, nơi yêu cầu đổi mới giáo dục gắn liền với nhiều thách thức thực tiễn.

Từ vai trò trực tiếp tổ chức phong trào, thầy Hương chuyển sang vị trí người tham mưu, kết nối và dẫn dắt. Cùng Ban Giám hiệu, thầy định hướng các giải pháp mang tính tổng thể, lâu dài cho sự phát triển của nhà trường. Theo thầy, quản lý trường học vùng khó cần linh hoạt, sát thực tế và đặt học sinh ở vị trí trung tâm.

Với đội ngũ giáo viên, thầy chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phù hợp với đặc thù học sinh; đồng thời, yêu cầu giáo viên sâu sát từng đối tượng, kịp thời hỗ trợ những em gặp khó khăn trong học tập và giao tiếp.

Đối với học sinh, thầy quan niệm trước khi nâng cao chất lượng học tập, cần đảm bảo cho các em những điều kiện tối thiểu để đến lớp. Việc duy trì hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn”, huy động các nguồn lực xã hội hóa và tạo thêm sân chơi thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được xem là giải pháp quan trọng giúp học sinh gắn bó với trường lớp.

Anh Nguyễn Thành Nhơn - Trưởng ban đại diện Hội phụ huynh học sinh của trường - nhận xét: “Các chủ trương do thầy Hương tham mưu đều hướng đến quyền lợi thiết thực của học sinh và nhận được sự tin tưởng của phụ huynh”.

Với học sinh, thầy Phó Hiệu trưởng vẫn là người gần gũi, tận tâm. Em Bùi Thị Thanh Thơm (lớp 9A1) bày tỏ: “Những giờ học Lịch sử của thầy Hương rất sinh động, dễ hiểu, tạo hứng thú cho chúng em trong học tập”.

Thầy Trương Công Hương tặng quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: NVCC

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, thầy Hương còn tập trung tham mưu các giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đồng thời, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế và nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp.

Với thầy Trương Công Hương, hành trình hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng không được đo bằng chức danh hay thành tích, mà bằng sự trưởng thành của học trò nơi vùng khó.

Từ vai trò Tổng phụ trách Đội đến cương vị Phó Hiệu trưởng, ở mỗi vị trí, thầy đều chọn cách đồng hành, lắng nghe và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết.

Triết lý làm nghề mà thầy luôn tâm niệm vẫn vẹn nguyên: đặt học sinh ở vị trí trung tâm, chăm lo từ những điều nhỏ nhất và không để bất kỳ em nào bị bỏ lại phía sau.

Chính sự bền bỉ, tận tâm ấy đã và đang góp phần thắp lên niềm tin, mở ra những cơ hội học tập tốt hơn cho các thế hệ học sinh vùng khó, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo trong đời sống hôm nay.