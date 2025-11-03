Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai chào đón 191 tân sinh viên hệ vừa làm vừa học

(GLO)- Ngày 2-11, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 191 sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học thuộc 3 ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng, trình độ đại học); Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Toán.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: T.D

Năm nay, Phân hiệu tại Gia Lai có 2 chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học gồm: Đào tạo từ THPT lên đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Đây là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Phân hiệu Gia Lai trong việc mở rộng cơ hội học tập, tạo điều kiện cho người học trên địa bàn Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung được tiếp cận môi trường đào tạo sư phạm chất lượng, uy tín.

Lễ chào đón diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, vui vẻ với các hoạt động phong phú như: gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo Phân hiệu Gia Lai với tân sinh viên; chia sẻ thông tin về chương trình đào tạo, quy chế học tập, công tác sinh viên, hoạt động Đoàn-Hội và các câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học, truyền thông, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Cán bộ, giáo viên Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên. Ảnh: T.D

Đây không chỉ là dịp để tân sinh viên làm quen với môi trường học tập mới mà còn giúp các em thêm tự tin, sẵn sàng hòa nhập vào các hoạt động của nhà trường. Đồng thời, khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ sinh viên của Phân hiệu trong suốt quá trình học tập và phát triển.

Chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai hứa hẹn sẽ góp phần hình thành đội ngũ giáo viên có phẩm chất, năng lực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.