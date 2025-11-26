Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tặng 345 suất quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ia Tul và Pờ Tó

(GLO)- Ngày 25 và 26-11, thầy Vũ Văn Tùng, người phụ trách Tủ bánh mì 0 đồng đã phối hợp với các đơn vị trường học trao 345 suất quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thuộc 2 xã Ia Tul và Pờ Tó (tỉnh Gia Lai)

gen-h-z7263281594882-5eaeaf28943f21fc0e5889467d25f27f.jpg
Thầy Tùng trao quà cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Vũ Chi

Tại xã Ia Tul, thầy Tùng đã trao 100 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái; 100 suất cho Trường Tiểu học và THCS Quang Trung. Tại xã Pờ Tó, 65 suất quà được trao cho học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng và 80 suất cho Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp.

Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và 1 số nhu yếu phẩm khác như dầu ăn, nước mắm, bột ngọt.

Tổng trị giá toàn bộ chương trình là trên 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm tài trợ thông qua Tủ bánh mì 0 đồng.

gen-h-z7264629219599-3546049205d145bc446392688fb1e7ce.jpg
Thầy Tùng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái trao quà cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Vũ Chi

Trước đó, thầy Tùng đã trao 26 thùng sách giáo khoa hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Trung.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ song với sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, thầy-cô giáo đã giúp các em học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và việc học tập.

