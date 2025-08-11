Danh mục
Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tủ bánh mì 0 đồng trao sinh kế cho học trò nghèo xã Ia Tul

(GLO)- Sáng 10-8, thầy Vũ Văn Tùng, người phụ trách Tủ bánh mì 0 đồng, phối hợp với Ban nhân dân thôn Plei H’Bel (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) trao sinh kế cho học sinh nghèo vượt khó.

gen-h-z6891666745057-db9502626c993995d7d47c080e1f5da6.jpg
Thầy Tùng phối hợp với Ban nhân dân thôn Plei H'Bel tặng bò sinh sản cho em Rcom Quân. Ảnh: Vũ Chi

Học sinh được hỗ trợ sinh kế là em Rcom Quân (lớp 3, Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng, xã Ia Tul). Quân là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Ba mẹ em đều không có việc làm ổn định nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Gia đình em hiện vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã.

Nhằm giúp Quân cùng gia đình có thêm nguồn sinh kế từng bước ổn định cuộc sống, thầy Tùng đã trích kinh phí Tủ bánh mì 0 đồng trao tặng gia đình em 1 con bò sinh sản.

Mô hình được triển khai theo hình thức xoay vòng. Sau khi bò mẹ sinh sản, bê con cứng cáp, bò mẹ sẽ được bàn giao lại cho Tủ bánh mì 0 đồng để tiếp tục hỗ trợ học sinh khác. Cách làm này giúp “Ngân hàng bò” của Tủ bánh mì 0 đồng được duy trì và nhân rộng, tiếp sức cho nhiều học trò có hoàn cảnh khó khăn hơn.

gen-h-z6892198619169-e616c769217af5e5430974fc3be747e3.jpg
Thầy Tùng trao học bổng cho em Quân vào cuối tháng 7. Ảnh: V.C

Được biết, trước đó, ngày 31-7, thầy Tùng đã trao 1 suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng cho em Quân. Đây là số tiền do 2 thầy Trần Văn Bảo và Võ Tấn Tú (Khoa Lịch sử Trường Đại học Đà Lạt) trao tặng Tủ bánh mì 0 đồng nhân dịp thầy Tùng tham dự Hội khóa 20 năm ngày ra trường.

