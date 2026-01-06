Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao 114 suất quà “Đông ấm yêu thương - Tết nhân ái” tại xã Vạn Đức

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 5-1, CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhóm Vòng tay yêu thương Hoài Ân tổ chức chương trình “Đông ấm yêu thương - Tết nhân ái” năm 2026 tại xã Vạn Đức.

tang-114-suat-qua-tet-tai-xa-van-duc.jpg
Tặng quà cho học sinh xã Vạn Đức. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 114 suất quà Tết, trong đó có 34 suất dành cho người cao tuổi (300 nghìn đồng/suất) và 80 suất dành cho học sinh tiểu học, mầm non (100 nghìn đồng/suất).

Tổng giá trị các phần quà hơn 18 triệu đồng.

