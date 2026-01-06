Trao 114 suất quà “Đông ấm yêu thương - Tết nhân ái” tại xã Vạn Đức

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 114 suất quà Tết, trong đó có 34 suất dành cho người cao tuổi (300 nghìn đồng/suất) và 80 suất dành cho học sinh tiểu học, mầm non (100 nghìn đồng/suất).
(GLO)- Chiều 5-1, CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhóm Vòng tay yêu thương Hoài Ân tổ chức chương trình “Đông ấm yêu thương - Tết nhân ái” năm 2026 tại xã Vạn Đức.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 114 suất quà Tết, trong đó có 34 suất dành cho người cao tuổi (300 nghìn đồng/suất) và 80 suất dành cho học sinh tiểu học, mầm non (100 nghìn đồng/suất).
Tổng giá trị các phần quà hơn 18 triệu đồng.
(GLO)- Sáng 27-12, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 24-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhằm giúp người dân ổn định đời sống sau bão lũ.
(GLO)- Sáng 23-12, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình Ấm áp mùa đông năm 2025, tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Chờ Tung.
(GLO)- Ngày 21-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai khởi động chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã An Hòa và phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông.
(GLO)- Ngày 19-12, thầy Vũ Văn Tùng, người phụ trách Tủ bánh mì 0 đồng đã trao 1 con bò giống làm sinh kế cho em Đinh H’Khen - Học sinh lớp 6 Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Tối 19-12, tại nhà hàng Pleiku Palace (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức đêm nhạc gây quỹ thiện nguyện “Spark The Future”.
(GLO)- Nhằm hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua, ngày 19-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty ChangShin Việt Nam tổ chức trao quà cho người dân 2 xã Phù Cát và Hội Sơn.
(GLO)- Ngày 16-12, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên địa bàn 2 xã Ia O và Ia Krái (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Chiều 16-12, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Áo ấm biên cương”, trao quà cho 300 hộ dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã biên giới.
(GLO) - Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Hiao tổ chức trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.
(GLO) - Chiều 13-12, tại Trường Tiểu học Hà Bầu, Công ty TTI Việt Nam phối hợp với UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Chương trình “Đông ấm cho em 2025”.
(GLO)- Sáng 12-12, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại phường Quy Nhơn Đông.
(GLO)- Ngày 12-12, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Dự án Care & Share tổ chức chương trình tình nguyện “Gửi niềm tin-Trao hy vọng” tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 12-12, Quỹ Hy vọng và Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT phối hợp với UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) tặng quà và kinh phí hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân tái thiết sau bão, lũ.
(GLO)- Ngày 12-12, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng “Nhà Yêu Thương” cho gia đình em Nay Thảo (SN 2022, trú tại làng Hăng Ring, xã Chư Sê).
(GLO) - Chiều 11-12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai và các đơn vị tài trợ đã trao tặng 110 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phù Mỹ Bắc.
(GLO)- Suốt 13 năm qua, nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có các hình thức hỗ trợ đa dạng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Chiều 10-12, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)-Chi nhánh Quy Nhơn đã trao kinh phí hỗ trợ cho các trường học trên địa bàn để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
(GLO)- Ngày 6 và 7-12, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Áo ấm cho em” 2025. Theo đó, Ban tổ chức chương trình trao quà cho học viên lớp học tình thương tại làng KDung và học sinh Trường Tiểu học Hra số 1 (xã Hra).
(GLO)- Chiều 7-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do các đợt bão lũ vừa qua tại làng Kret Krot, xã Hra.
(GLO)- Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Ước mơ xanh - Quỹ NNK, CLB Nồi cháo yêu thương Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) và các nhà hảo tâm tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng quà người dân xã Uar.
(GLO)- Chiều 5-12, bà Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 13.
(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.
(GLO)- Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai vừa tổ chức tặng quà cho giáo viên, học sinh chịu thiệt hại bởi bão lũ trên địa bàn xã Đề Gi. Cùng ngày, Hội Nữ doanh nhân tỉnh cũng đến thăm hỏi và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề tại các xã Ia Tul, Ia Pa và Tuy Phước Đông.